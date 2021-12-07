العين: تُشارك جامعة الإمارات في الاحتفالات العالمية بيوم الطيران المدني الدولي، والذي أقرّته جمعية الأمم المتحدة في السابع من ديسمبر كل عام بهدف المساعدة في توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، مع التركيز بأن يتمّ الاحتفال بهذه المناسبة حتى عام 2023 تحت شعار: "تحسين الابتكار لتنمية الطيران العالمي".

عن هذه المُشاركة قال الدكتور محمد يونس الصغير سليم، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران في جامعة الإمارات: "نحرص في جامعة الإمارات على مواكبة توجّهات الدولة في شتى المجالات التنموية المُستدامة من خلال تأهيل طلبة بخبرات ابتكارية مُتخصّصة في هندسة الطيران والتي تشمل مجالات الفضاء والطائرات والمهمات الفضائية وتطبيقات الفضاء كما تشمل خطة برنامج هندسة الطيران تنظيم وتشغيل المطارات وهندسة ميكانيكا التشغيل و ايروديناميكا الطيران وديناميكا المحركات والحركة ومواد التصنيع والتصميمات الحديثه وهياكل واجزاء الطائرات علاوة على التوسع في البحوث العلمية والنظرية في مجال الطيران".

وأضاف: "تفخر جامعة الإمارات بإضافة برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران واعتماد خطته الدراسية بعد حصوله على الاعتماد الأكاديمي المحلي من وزارة التعليم في الإمارات في عام 2019. وسوف يتمّ التقدم للجنة الاعتراف الدولي (ABET) فور تخرّج أول دفعة من البرنامج في غضون عامين، وبهذا تُعدّ كلية الهندسة واحدة من ضمن الكليات المعترف بها دولياً ومحلياً بالمنطقة لكونها تطرح برامج متكاملة في العلوم الهندسية وتخصصاتها المتنوعة".

وقال الدكتور محمد: "تدعم جامعة الإمارات البرامج القائمة على الابتكار والبحث خاصة فيما يتعلّق بمجالات الهندسة بشكل عام وهندسة الطيران خاصّة، حيث توفر صرحاً هائلاً من مباني المختبرات مجهزة بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة للدراسة العملية لمختلف التخصصات والتي تُسهم في تمكين الطالب من تنفيذ مشروع التخرج، وتأهيله فيما بعد للتدريب الميداني لدى مختلف المطارات وشركات تصميم وتشغيل وصيانة الطائرات ومركبات الفضاء".

وأشاد رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران بجهود شركة "مبادلة" في دعم برنامج التخصص الدقيق في هندسة الطيران الذي يطرح لطلاب الهندسة الميكانيكية من خلال دعم شراء بعض الأجهزة ودعم مشاريع بحثية لطلاب البكالوريوس في مجالات الطيران المختلفة. وكذلك دعم مشاريع بحثية لأعضاء هيئة التدريس.

#بياناتحكومية

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