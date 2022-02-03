أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي عن شراكة جديدة تجمعها بجامعة دالهوزي، إحدى الجامعات الكندية المرموقة والتي تعرف ببرامجها البحثية والأكاديمية رفيعة المستوى. يأتي ذلك ضمن جهود جامعة أبوظبي في مواصلة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية الرائدة لتزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة وتوفير فرص تدريبية وبحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يتماشى مع أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

ووقع كل من البرفيسور توماس هوكستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي، ومات هيب، نائب رئيس العلاقات الحكومية والعالمية في جامعة دالهوزي مذكرة تفاهم جمعت الطرفين افتراضياً لتعزيز سبل التعاون المشترك. وحضر حفل التوقيع أعضاء من كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي وكلية الصحة في جامعة دالهوزي.

وتوفر الشراكة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة فرصاً للمشاركة في البحوث والبرامج التدريبية كجزء من التزام الجامعتين بتبادل المعارف والخبرات، كما يتطلع الطرفان إلى المضي في تحقيق التميز في برامج كليتي العلوم الصحية في جامعة أبوظبي والصحة في جامعة دالهوزي والتعاون في مجالات العلوم والرعاية الصحية والتطوير المهني.

وتتيح الشراكة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول إلى الموارد عالمية المستوى، والمرافق ومصادر التمويل في الجامعتين والتي تمكّنهم من إجراء أبحاث هامة للمجتمع المحلي وخارجه. وفي إطار هذا التعاون، سيتمكّن الطلاب من الالتحاق بالبرامج الأكاديمية والمشاركة في البرامج التدريبية، والمشاريع المشتركة، والبحوث بين الجامعتين، بالإضافة إلى تشجيع طلبة البكالوريوس على المشاركة في برامج التدريب الداخلي والتبادل الطلابي والزمالات في الجامعة المضيفة.

وفي هذا الإطار قال البرفيسور توماس هوكستيتلر: "نعتز بالتعاون مع جامعة دالهوزي، إحدى أهم المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكندية، لمواصلة تزويد طلابنا بتجربة أكاديمية شاملة وإتاحة فرصة الارتقاء بإمكانات وخبرات أعضاء هيئة التدريس. تساهم هذه الشراكة، إلى جانب غيرها من الشراكات التي تتميز بها جامعة أبوظبي، في حثّ طلابنا على خوض تجارب جديدة واكتساب فهم أعمق للجانب العملي من اختصاصهم، حيث نواصل استكشاف مختلف السبل التي من شأنها أن ترفع من مستوى أداء طلابنا وتصقل مهاراتهم بهدف تهيئتهم لدخول سوق العمل".

من جهته، صرّح مات هيب: "يتماشى تعزيز سبل الشراكة مع جامعة أبوظبي مع ’وعد دالهوزي في القرن الثالث‘ بتوسيع الفرص الأكاديمية الدولية للطلاب، ورعاية شبكات البحث الدولية الجديدة، وتعزيز ازدهارها كجامعة مدنية ذات تأثير عالمي. نحن سعداء جداً بهذه الأهداف المشتركة التي تجمع كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي وكلية الصحة في جامعة دالهوزي، حيث نشهد اليوم إمكانات كبيرة للتعاون بين الجامعتين، من حيث تبادل أعضاء هيئة التدريس، أو من حيث البرامج الأكاديمية التعاونية والبحوث المشتركة".

وتأسست جامعة دالهوزي عام 1818 كجامعة أبحاث عامة في نوفا سكوتيا، كندا، وتضم أكثر من 21000 طالب من 115 دولة. وتقدم دالهوزي أكثر من 4000 دورة و180 برنامجاً جامعياً في 13 كلية جامعية ومهنية. وتُعد كلية دالهوزي للصحة كلية رائدة في المجالات الصحية على الصعيد الإقليمي، والمحلي والعالمي. وتضم الكلية أكثر من 3000 طالب و200 عضو هيئة تدريس و80 موظفاً، وهي تشكّل مركز قوة بحثية وتعليمية صحية ذي تأثير واسع النطاق، كونها ثاني أكبر كلية في دالهوزي، وتحتضن ثماني مدارس، وكلية واحدة (كلية الصيدلة) وبرنامج واحد. جامعة دالهوزي هي عضو في U15، وهي مجموعة من الجامعات التي تعمل في البحوث المكثفة في كندا.

لمعرفة المزيد حول برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/home

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