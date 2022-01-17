أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل جامعة أبوظبي، إحدى أكبر الجامعات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ علاقات التعاون التي تجمعها بالمؤسسات الأكاديمية الماليزية الرائدة، مما يعزز شراكاتها المتينة المتزايدة مع أبرز الجامعات حول العالم. جاء ذلك خلال زيارة وفد ماليزي إلى جامعة أبوظبي ترأسه الداتو الأستاذ الدكتور حسيني عمر، مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي الماليزية، و30 ممثلاً عن 10 جامعات ماليزية مرموقة، حيث تم خلال الزيارة، الذي حضرها أيضاً السيد أحمد رزلي بن عبد الرحيم، قنصل التربية والتعليم بالقنصلية العامة الماليزية في دبي، بحث سبل التبادل الثقافي والأكاديمي والمعرفي بين الطرفين.

وركزت الزيارة على استعراض الأهداف المشتركة بين جامعة أبوظبي والجامعات الماليزية، بما في ذلك تعزيز وإقامة شراكات لتطوير ودعم البحث الأكاديمي والبرامج التعليمية وفرص التدريب.

كما ناقشت جامعة أبوظبي وجامعات ماليزية مختارة، وتحديداً الجامعات الأعضاء في برنامج التنقل الدولي لطلبة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، عدة سبل للتعاون المشترك بما في ذلك تبادل المعرفة في مجالات البحث والخبرات العلمية، حيث يعد برنامج التنقل الدولي لطلبة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) مبادرة حيوية لتنقل الطلبة المواطنين في كافة الدول الأعضاء في منظمة وزراء التعليم في جنوب شرق آسيا.

وفي هذ السياق، قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "سعداء بتعزيز التعاون الهادف مع الجامعات الماليزية الرائدة، مع التركيز على تزويد الطلبة بفرص استثنائية لتبادل المعرفة والتطوير الأكاديمي في العديد من المجالات، حيث تسعى جامعة أبوظبي على الدوام بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة إلى تعزيز مناهجها وبيئتها ومرافقها الجامعية من خلال التعاون الدولي مع أفضل الجامعات والكوادر الأكاديمية حول العالم، وتسهم أيضاً علاقات التعاون التي تجمعنا بالمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية المرموقة في تزويد طلبتنا بتجربة أكاديمية قيمة تمثل أساساً ينطلقون منه نحو مستقبل مفعم بالفرص".

من جهته، قال الداتو الأستاذ الدكتور حسيني عمر: "ستسهم الشراكات التي تجمع الجامعات الماليزية بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم في توسيع نطاق علاقات التعاون المثمرة في مختلف البلدان. أتطلع إلى المضي في المباحثات التي تنتج رؤى وأفكار جديدة وتعزز التعاون بين الجامعات الماليزية وجامعة أبوظبي على شتى المستويات."

وكانت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الوطنية الماليزيةالتي احتلت المرتبة 141 في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع الشركاء الماليزيين. وتستضيف الجامعة الوطنية الماليزية طلبة جامعة أبوظبي في زيارة تستغرق أسبوعاً لتجربة ثقافة جديدة كجزء من هذا التعاون.

بالإضافة إلى ذلك، قام ثلاثة باحثين من الجامعة الوطنية الماليزية بزيارة جامعة أبوظبي خلال الفصل الدراسي الصيفي لإلقاء محاضرات حول الأعمال والإدارة والسلوك التنظيمي وأساليب البحث في الأعمال.

ووقعت جامعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الماليزية، التي تحتل المرتبة 147 في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2022 وإحدى أعرق الجامعات في آسيا، والمؤسسة العامة متعددة التخصصات للتعليم العالي والرائدة في الدراسات والمشاريع البحثية في مجالات العلوم والهندسة، وذلك لتعزيز سبل التعاون على تحقيق الأهداف المشتركة للجامعتين، بما في ذلك تعزيز وإقامة شراكات لتطوير ودعم الأنشطة البحثية والبرامج التعليمية والتدريب في مجال الإعلام والاتصال.

لمعرفة المزيد عن جامعة أبوظبي، زوروا: https://www.adu.ac.ae

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