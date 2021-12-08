الأولى من نوعها في المنطقة

تستضيف جامعة أبوظبي ندوة توجيه الأقران الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور طلبة وأعضاء هيئة تدريس من ست جامعات في دولة الإمارات

تأتي هذه الندوة ضمن برنامج جامعة أبوظبي لتوجيه الأقران والذي يدعم التطوير الشخصي والمهني للطلبة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت جامعة أبوظبي في حرمها الجامعي الرئيسي مؤخراً "ندوة توجيه الأقران"، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم تنظيمها لدعم جهود التطوير الشخصي والمهني لموجهي الأقران، مع التركيز على أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، وبحضور ست جامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك كليات التقنية العليا في الشارقة وأبوظبي) وجامعة خليفة وجامعة السوربون أبوظبي والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة.

وسلطت الندوة الضوء على عدة موضوعات رئيسية من بينها سبل توجيه الأقران بشكل فعّال ومحفز، وتحديات عملية توجيه الأقران، وأهمية المهارات الشخصية والأثر الإيجابي على المتدرب من خلال التوجيه.

وركزت الندوة على مهارات توجيه الأقران والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المهارات الشخصية والقيادة والتسامح وحس المسؤولية. كما سلط المشاركون الضوء على أهمية السلوك الإيجابي أثناء عملية توجيه الأقران، حيث يتعين على الموجهين إعداد أنفسهم للتعامل مع التحديات التي يواجهها المتدربون بأسلوب منفتح وسلوك إيجابي في الحالات التي لا يستجيب فيها المتدرب في الوقت المتوقع أو لا يلبي التوقعات المرجوة منه.

وتمحورت الندوة حول تطوير مهارات التوجيه والمسؤوليات والممارسات المتبعة، مع تسليط الضوء على القيادة والتطور من خلال التركيز على المهارات القيادية المستقبلية للطلبة. وتم تعليم المتدربين على عدد كبير من السبل التي يرشد بها الموجهون الطلبة للانتقال إلى الحياة الجامعية بشكل سلس. واختتمت الندوة فعالياتها بجلسة أسئلة وأجوبة، شاركت خلالها الجامعات تجاربها الفعالة في عملية توجيه الأقران.

كما قدم الموجهون نصائح وطرق للتغلب على العقبات خلال عملية توجيه الأقران، وحددوا التأثير الإيجابي لهذه العملية على المتدربين والتي تمكن الطلبة من تقديم أداء أفضل عند تنفيذها بشكل صحيح، فيما أشارت الندوة إلى أن الموجهين الذين يتحلون بالمهارات التوجيهية اللازمة يتمتعون بتنافسية عالية في سوق العمل، الأمر الذي يزيد من فرصهم في العمل لدى مؤسسات مرموقة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سريثي ناير، عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي ومنسقة ندوة توجيه الأقران: "تُعد ندوة توجيه الأقران التي استضافتها جامعة أبوظبي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة مميزة لموجهي الأقران لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات مع نظرائهم من الجامعات الأخرى في المنطقة. وتزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص على المساهمة في الاستعداد للخمسين عاماً القادمة من خلال إلهام شبابنا وتمكينهم لقيادة الجهود المبذولة والمضي نحو مستقبل مشرق، حيث عززت الندوة قيماً تنسجم مع قيم دولة الإمارات في التسامح والتعاون والتنوع الثقافي واتخاذ القرارات الفعالة."

وأضافت ناير: "نسعى في جامعة أبوظبي إلى توفير بيئة جامعية تشاركية يمكن للطلاب من خلالها التعلم من بعضهم البعض في كل خطوة ضمن مسيرتهم الأكاديمية، وهو ما يّمكن جامعة أبوظبي من تخريج كفاءات حريصة على تعزيز قيم التعددية الثقافية والتعاون المتبادل أينما كانوا."

ومن جانبه، قال البروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي: "تواصل جامعة أبوظبي العمل على ترسيخ بيئة أكاديمية تمكن الطلبة من الاستثمار في تعزيز معارفهم وتنمية مهاراتهم الحياتية أيضاً، حيث يمثل برنامج توجيه الأقران جزءاً من الجهود التي تمكن الطلبة الراغبين في المشاركة في عملية التوجيه مع زملائهم من التواصل ومشاركة مهارات التوجيه وأفضل الممارسات، وهي جهود تتوافق مع رؤى جامعة أبوظبي في تعزيز قيم التشارك والتعاون لجميع الطلبة على حد سواء."

وأشارت إيلين فلوريس، طالبة بكالوريوس العلوم في الطيران بجامعة أبوظبي إن الندوة قدمت العديد من الدروس والمهارات القيمة التي تعتبر ضرورية لعملية التوجيه والموجهين المستقبليين. وأوضحت ألفينا أشرف، رئيسة مجلس الطلبة في جامعة أبوظبي أن أكبر عقبة تواجهها بصفتها موجهة أقران هي التحدي المتمثل في التواصل وبناء ترابط متين مع المتدربين، حيث تعلمت من خلال الندوة أن الاهتمامات المشتركة بين الموجه والمتدرب هي أساس هام لعملية التوجيه الناجحة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7800 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الخمس: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من (EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، كما حصلت كلية العلوم الصحية على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA) .

وفقاً لتصنيف "كوكاريللي سيموند" العالمي (QS) لجامعات العالم لعام 2020، تصنف جامعة أبوظبي بين أفضل 701-750 جامعة في العالم، ومن بين أفضل 150 جامعة في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وحصلت على المركز الثالث عالمياً من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين وفقاً للتصنيف، والمركز الـ11 عالمياً ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلاب الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

محمد العزام

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