حصل مدير إدارة وتقنية المعلومات في جامعة أبوظبي على جائزة "بطل العام في التحول للحوسبة السحابية" عن فئة التعليم في قمة وجوائز تسريع الحوسبة السحابية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت جامعة أبوظبي على "جائزة العام في التحول للحوسبة السحابية" عن فئة التعليم في قمة وجوائز تسريع الحوسبة السحابية، التي أقيمت في دبي من قبل "ليب ميديا سوليوشن"، المؤسسة الناشرة لمنصة المحتوى الرائدة في المنطقة (CXO DX).

وجاء حصول جامعة أبوظبي على الجائزة تقديرها لجهودها الاستباقية في اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية وإظهار بنية تحتية مرنة ومجهزة لمواجهة المتغيرات والتحديات من خلال استخدام أحدث التقنيات. وتعمل المنصات السحابية على الارتقاء بخدمات تكنولوجيا المعلومات في الجامعة من خلال توفير عمليات وأدوات سلسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي، جوزيف انينياس، الذي قاد التحول للخدمات السحابية في جامعة أبوظبي على جائزة "بطل العام في التحول للحوسبة السحابية".

وفي هذا الصدد، قال جوزيف انينياس: "وجدت تكنولوجيا الحوسبة السحابية منذ زمن بعيد مع ابتكار فكرة البريد الإلكتروني أو حتى قبل ذلك، إلا أن ما يعيق تطوير هذه التكنولوجيا هو الخوف من المجهول وعدم الرغبة في المخاطرة، إلا أننا في جامعة أبوظبي نواصل على الدوام تحدي أنفسنا واستكشاف آفاق جديدة، حيث سيساعدنا ذلك في تطوير تجارب أكاديمية مبتكرة بما يضمن جاهزيتنا الرقمية للمستقبل."

واعتمدت جامعة أبوظبي مجموعة من نظم ومنصات الحوسبة السحابية لتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته، وضمان توافر نظام فعال وآمن لإدارة التعليم، بهدف بناء بيئة تحفز الإنتاجية بغض النظر عن أماكن تواجد المستخدمين، لتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من البقاء على تواصل مع بعضهم البعض، ورفع كفاءة العمل.

لمعرفة المزيد حول جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/home

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7800 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الخمس: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من (EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، كما حصلت كلية العلوم الصحية على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA) .

وفقاً لتصنيف "كوكاريللي سيموند" العالمي (QS) لجامعات العالم لعام 2020، تصنف جامعة أبوظبي بين أفضل 701-750 جامعة في العالم، ومن بين أفضل 150 جامعة في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وحصلت على المركز الثالث عالمياً من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين وفقاً للتصنيف، والمركز الـ11 عالمياً ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلاب الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم.

للاستفسارات الإعلامية:

يرجى التواصل مع ويبر شاندويك نيابة عن جامعة أبوظبي

محمد العزام

البريد الإلكتروني: malazzam@webershandwick.com

رقم الهاتف: 009724494457

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021