على المؤسسات إدراك أهمية التكنولوجيا والقيمة التي توفرها المنصات الذكية ذاتية العمل للمشتريات التي توفق بين احتياجات المشتري وإمكانيات الموردين والتنفيذ المستقل للمهام المتكررة لتوجيه استراتيجية جاقار الجديدة للأعمال في الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم

تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع عبر شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بشركة جاقار كل عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جاقار، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، عن رؤيتها لمنطقة الشرق الأوسط وبقية العالم لعام 2022 وما بعده، تزامناً مع احتلال التجارة الذكية الذاتية العمل للمشتريات مركز الصدارة للتغلب على التحديات المحيطة باضطرابات سلسلة التوريد وندرة المواد ونقص المواهب العالمية.

تطورت التجارة الاستهلاكية في السنوات العشرين الماضية من تجربة تجارة التجزئة الفعلية التي تتميز بالاختيار المحدود إلى تجربة تجارة إلكترونية محققة بالكامل تتميز باختيار أكبر وأسعار منخفضة ومستويات خدمة عالية الجودة، وقد نتج هذا التحول المعروف باسم ثورة التجارة الاستهلاكية عن الأسواق عبر الإنترنت والعمليات التجارية ذات المستوى العالمي والأتمتة الذكية.

وفي هذه المناسبة قال هاني مصبح، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار: "هناك مجموعة من العوامل التي تجبر قادة الأعمال على إعادة التفكير في نموذج تجارة المؤسسة التقليدي، حيث يحتاج المشترون من الشركات في الشرق الأوسط إلى المزيد من مصادر التوريد التي يمكن الاعتماد عليها واختيارات أوسع وأسعار أقل، كما يحتاج موردو المؤسسات إلى تدفق مستمر من توصيات المطابقة الذكية التي تعمل على مواءمة قدراتهم مع احتياجات المشتري المحددة لزيادة إيراداتهم وتوسيع أعمالهم. إن ثورة التجارة الذكية الذاتية للمشتريات على غرار ثورة التجارة الاستهلاكية التي جاءت قبلها لأنها تقوم بتوفير هذه الفوائد لكلٍ من المشترين والموردين من المؤسسات".

توفر جاقار للمشترين من المؤسسات إمكانية الوصول إلى عدد لا يحصى من مصادر التوريد التي تتوافق بشدة مع احتياجاتهم الخاصة بالتزامن مع وجود أكثر من خمسة ملايين من الموردين العالميين على شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بها و500 مليار دولار أمريكي من البضائع التي تتدفق عبر شبكتها.

يستخدم حل ديجيتال مايند من جاقار الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم توصيات المطابقة الذكية هذه، وهي ميزة للمشترين من المؤسسات الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر الموردين والموردين الذين يتطلعون إلى زيادة إيراداتهم، حيث تدفقت أكثر من 050 مليار دولار أمريكي من البضائع عبر شبكة التجارة المؤسسية التابعة لشركة جاقار في عام 2021.

كما ينفذ حل ديجيتال مايند من جاقار بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة خلف الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية وتخفيف النقص في المواهب من خلال تحرير الموظفين للتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية وذات قيمة عالية.

من جهته قال جيسون بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سبيند ماتيرز، منصة المشتريات الاستخباراتية: "لقد طُلب من فرق المشتريات لعقود من الزمان أن تقوم بفعل المزيد بموارد أقل، ولكن خلال تفشي الجائحة، ازدادت الطلبات أكثر حتى مع مواجهة مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحديات التوظيف والحفاظ على الموظفين على جميع مستويات مخطط الشركة".

وأضاف بوش قائلاً: "إن أنواع الاستثمار التي تقوم بها شركة جاقار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال حل ديجيتال مايند ومبادراتها التجارية المستقلة تلعب دوراً كبيراً في مساعدة فرق المشتريات لتصبح أكثر كفاءة مع تحديد الفرص الجديدة وتنفيذها لزيادة المدخرات وتجنب التكلفة وتأثير الإنفاق".

واختتم مصبح حديثه بالقول: "وضعنا قبل ثلاث سنوات رؤية لما سيبدو عليه عالم التجارة الذكية الذاتية العمل للمؤسسات، حيث تتطلب التجارة الذكية الذاتية للمشتريات حلولاً شبكية وذكية وشاملة وقابلة للتوسع، لذا فقد دأبنا على نشر الحلول التي تجسد هذه المبادئ منذ ذلك الحين، والآن قررنا الكشف عن استراتيجيتنا علنًا، ونحن متحمسون للغاية لقيادة ثورة التجارة الذكية الذاتية ووضع عملائنا في وضع يسمح لهم بالتطور من خلال مواكبة هذا التحول".

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نبذة عن جاقار: التجارة الذكية الذاتية للمشتريات

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية الذكية للمشتريات، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

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