تعمل المنصة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على أتمتة جميع جوانب إدارة العقود بذكاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جاقار، الشركة التي تقود ثورة التجارة الذاتية في الشرق الأوسط، عن استحواذها على شركة دوك سكيف (DocSkiff)، منصة تحليل العقود التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

سيتيح دمج منصة دوك سكيف (DocSkiff) مع منصة جاقار ون للمؤسسات من استخراج معلومات العقد ومراجعتها وتحليلها بذكاء من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وبهذه المناسبة، علّق هاني مصبح، نائب رئيس المبيعات لدى شركة جاقار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: " "تعمل جاقار على تغيير كيفية إدارة الشركات في المنطقة للتجارة المؤسسية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".

وأضاف مصبح قائلاً: " لم يعد بإمكان المؤسسات والشركات في دول منطقة الشرق الأوسط في ظل النقص العالمي في المواهب من حل المشكلات المعقدة من خلال توظيف المزيد من رأس المال البشري، حيث يتيح حل دوك سكيف من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من إدارة العقود المبرمة من مصادر مختلفة وتحليلها بشكل شامل في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه فريق من الأشخاص، ويمكنه بعد ذلك تسليط الضوء على المخاطر والفرص المختلفة، والتي يمكن لفريق مركزي إدارتها، فهو مثال حقيقي لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحرير الأشخاص للقيام بمزيد من الأعمال الإستراتيجية ذات القيمة المضافة".

إن استخدام حل دوك سكيف المتطور للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يجعله مكملاً قويًا لحلول إدارة العقود الحالية من جاقار، حيث تمتع هذه التقنيات الذكية بإمكانية التطبيق المباشر في مجالات أخرى من منصة جاقار ون من المصدر إلى الدفع وما بعد العقود التي تخطط الشركة للاستفادة منها في عروضها لحل ديجيتال مايند.

تم إطلاق حل ديجيتال مايند من جاقار في شهر أبريل من عام 2021، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات المتطورة الأخرى لتنفيذ العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس بشكل مستقل لتسهيل التجارة المؤسسية، فضلاً عن تقديم توصيات توجيهية لتحسين نتائج الأعمال.

وفي هذا السياق، قال سيفا بولابهولتا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة دوك سكيف: "تمتلك كلاً من جاقار ودوك سكيف رؤية مشتركة بقدر ما يدرك كلانا الفرصة الهائلة لأتمتة العديد من المهام التي تتطلب موارد كثيرة لتسهيل التجارة المؤسسية، وسيكون الحل الذي نقدمه مكملاً ممتازًا لاستراتيجية جاقار في قيادة التجارة الذاتية، لذا نحن متحمسون جداً لدفع عملائنا إلى آفاق جديدة في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم".

سيتم دمج حل دوك سكيف، الذي تمت إعادة تسميته إلى عقود جاقار للذكاء الاصطناعي JAGGAER Contracts AI، في حل جديد يسمى جاقار كونتراكتس بلس.

ستوفر هذه الحلول بالنسبة لعملاء جاقار إدارة أسرع وأكثر كفاءة للعقود، كما سيستفيد عملاء شركة دوك سكيف الحاليون أيضًا من الوصول إلى مجموعة حلول جاقار الشاملة من المصدر إلى الدفع.

يعد حل جاقار كونتراكتس بلس كعنصر متكامل في مجموعة جاقار ون من حلول المصدر إلى الدفع عبر منصة جاقار ون وشبكة التجارة المؤسسية التابعة لها، حيث تقود جاقار حالياً ثورة التجارة الذاتية، وهي طريقة جديدة أكثر اتصالاً وذكاءً للشركات لممارسة الأعمال.

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نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

نبذة عن شركة دوك سكيف DocSkiff

يعد حل دوك سكيف لتحليلات العقود الذكية عبارة عن منصة شاملة لإدارة العقود والتحليلات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث تستخرج المنصة بذكاء وتراجع وتحلل المعلومات الهامة الواردة في العقود لمساعدة المؤسسات على تقليل المخاطر.

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