المنامة، البحرين: أعلنت شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) إحدى الشركات الرائدة في صناعة الألمنيوم حول العالم، أنها توصلت لاتفاق نهائي مع مجموعة الدائنين يقضي باستمرارية الشركة.

حيث كانت الشركة قد واجهت حالة من التعثر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبعد صدور القانون رقم (22) لسنة 2018، قررت الجمعية العمومية للشركة الاستفادة من أحكام هذا القانون برفع دعوى إعادة التنظيم، فكانت بذلك من أوائل الشركات التي رفعت دعوى إعادة التنظيم في ظل تطبيق أحكام هذا القانون، والذي يهدف إلى محاولة إعادة تنظيم الشركات المتعثرة مالياً وتجنُّب تصفيتها كلما كان ذلك ممكناً، إذ تضمن أحكاماً تساعد على إعادة الهيكلة بدلاً عن التصفية، وقد انتهت الدعوى بالقرار الصادر بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.

وبهذه المناسبة، قال السيد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة شركة جارمكو: "لقد تمَّ التوفيق بين مصلحة الدائنين ومصلحة الشركة من خلال وضع خطة إعادة التنظيم والتي تمَّ الموافقة عليها من قبل جميع الدائنين بالإجماع، وصودق عليها من قبل المحكمة، وتتضمن الخطة عدة بنود أساسية تؤدي إلى إنقاذ الشركة من حالة التعثر المالي، أهمها إعادة جدولة الديون، وتحويل جزء منها إلى أسهم بالشركة لصالح الدائنين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تحسَّن الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحقيق مزيد من المبيعات والأرباح خلال الفترة القادمة".

وأضاف السيد عارف رحيمي"لقد حصلت الشركة على الدَّعم والمساندة من عدة جهات خلال حالة التعثر التي مرت بها خلال العامين الماضيين، وفي هذا المقام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات التي قدمت المساعدة للشركة وعلى رأسها شركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتي، بالإضافة إلى باقي المساهمين، وذلك لوقوفهم إلى جانب الشركة منذ بداية الأزمة، ولا يفوتنا ونحن في هذا المقام توجيه الشكر للدائنين الذين أبدوا حسن تعاونهم مع الشركة خلال مرحلة تداول الدعوى، وأثناء وضع خطة إعادة التنظيم، والشركة تتطلع لمزيد من التعاون معهم".

وأردف السيد رئيس مجلس الإدارة "تتطلع الشركة من خلال إعادة هيكلتها للوصول إلى المنافسة على المستوى العالمي، حيث تمكنَّا في خلال الفترة الماضية من فتح أسواق جديدة في مختلف مناطق العالم وأصبح المنتج البحريني المعروف بجودته يغزو الأمريكيتين وأوروبا"

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عن شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)

تأسست شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم في العام 1981 وتعتبر واحدة من أكبر مصانع الألمنيوم التكميلية في الشرق الأوسط. تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 160,000 طن سنوياً وهي متخصصة في إنتاج منتجات الألمنيوم المدرفلة ذات النوعية الجيدة وبالأحجام والسبائك المختلفة، بما في ذلك الصفائح والألواح المسطحة والألواح الملفوفة. توظف جارمكو أكثر من 700 شخص حول العالم وتتميز بحضور عالمي من خلال مراكز المبيعات في كل من أوروبا والولايات المتحدة الامريكية فضلا عن مراكز المبيعات والخدمات في آسيا. وحصلت الشركة على مختلف الشهادات من إيزو وOSHAS وBCMS، وهو ما يؤكد على التزام الشركة بالجودة والصحة والسلامة وأمن المعلومات وحماية البيئة.

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