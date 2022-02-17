بهدف زيادة الإنتاج اليومي إلى 15 ألف برميل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت بترول خليج السويس (جابكو) الشركة المشتركة بين "دراجون أويل"، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) و"بتروجيت" وشركة خدمات البترول البحرية، بقيمة 41 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى تدشين منصة بحرية لتنمية حقل "شمال صفا" ومد خطوط إنتاج بطول عشرة كيلومترات وذلك لزيادة الانتاج من 10 آلاف برميل يومياً إلى خمسة عشر ألف برميل يومياً.

وتم توقيع الاتفاقية في ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس)، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022 بمركز مصر الدولي للمعارض وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وبحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وبدرية أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دراجون أويل"، والمهندس محمد المليجي الرئيس التنفيذي لشركة جابكو، ومحمد فاروق المدير العام لشركة "جابكو".

وتعليقاً على الاتفاقية قالت بدرية أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دراجون أويل"، تبرز هذه الاتفاقية المهمة دور (دراجون أويل) الفعال كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع الإمارات بمصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة تساهم في خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وأضافت خلفان، أن تلك الاتفاقية تأتي أيضا في إطار تطوير وتحسين الأداء ضمن استكمال النمو والتوسع الاستراتيجي في السوق المصري عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس.

وفي وقت سابق أعلنت "دراجون أويل"، عن كشف بترولي جديد لها في خليج السويس في مصر، بحجم احتياطيات تقديرية بنحو 100 مليون برميل، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعباً فاعلاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بى بى" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

ومن المنتظر أن يتم إضافة الحقل إلى محفظة شركة بترول خليج السويس (جابكو).

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عن دراجون أويل:

تعمل شركة دراجون أويل الإماراتية التي تأسست في 1971، في عمليات التنقيب والبحث وتطوير وإنتاج النفط والغاز وهي شركة حكومية تمتلكها حكومة دبي.

وتمتد عمليات "دراجون أويل" التشغيلية في كل من تركمانستان والعراق ومصر.

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