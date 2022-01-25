كشف بحث جديد صادر عن مؤسسة فروست آند سوليفان أن صحة المرأة قد تأثرت سلبًا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19

لا يزال هناك نقص في الاستثمار في تقنيات صحة المرأة (فيمتيك)، حيث تحتاج صحة المرأة إلى الحصول على ما يزيد عن 5.8% فقط (أو 1.7 مليار دولار) من 29 مليار دولار مستثمرة في الصحة الرقمية في عام 2021 بالتزامن مع وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق إمكاناتها الكاملة

سينتقل التركيز بحلول عام 2030 إلى حل شامل يدعم المرأة طوال حياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمت مناقشة نقص الاستثمار في تكنولوجيا صحة المرأة، المعروفة باسم "فيمتيك"، والتأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على صحة المرأة في محادثات التحول للرعاية الصحية في معرض آراب هيلث 2022، وذلك بالتزامن مع توقع بحث جديد صادر عن شركة فروست آند سوليفان أنه بحلول عام 2030 سيتحول التركيز إلى توفير حل تكنولوجيا صحية شامل يدعم النساء طوال حياتهن.

وبالنظر إلى أن تفشي جائحة كوفيد-19 قد ساهمت بالتحفيز على التحول وتسريع الابتكار من خلال نظام الرعاية الصحية بأكمله، فقد أتيحت الفرصة للزوار في معرض آراب هيلث 2022، الذي يستمر من 24 إلى 27 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، لسماع آخر وأحدث الأفكار والاكتشافات والتنبؤات المستقبلية من قبل الشركات ذات الرؤى التي تعمل على إحداث تغيير شامل على صحة المرأة في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لآخر الأبحاث التي قامت بها مؤسسة فروست آند سوليفان للأبحاث والاستشارات، والتي تم الكشف عنها خلال معرض آراب هيلث 2022، فإن جائحة كوفيد-19 قد تسببت بتعميق الفجوات الموجودة مسبقًا بين الجنسين، ويكشف عن نقاط الضعف في مجتمعاتنا ويزيد من فجوات التمويل الحرجة، وعلى سبيل المثال، في عام 2020 خسرت النساء 64 مليون وظيفة محققة بذلك أرباحاً بقيمة 800 مليار دولار أمريكي، ويقدر أنه يمكن أن يكون هناك 7 ملايين حالة حمل غير مقصود تؤدي إلى وفيات الأمهات، وبالإضافة إلى ذلك، فلا تزال هناك العديد من التحديات الأخرى التي لم يتم حلها أو معالجتها بعد، بما في ذلك الصحة العقلية غير المراقبة، ونقص الرعاية لكبار السن، والصحة العقلية للأطفال، والتحديات في مكان العمل على سبيل المثال.

وبهذه المناسبة خاطبت رينيتا داس، نائب الرئيس الأول والشريك لدى مؤسسة فروست آند سوليفان الجمهور في محادثات تحول الرعاية الصحية: "مع توقع وصول عدد النساء في العالم إلى 4.2 مليار في عام 2030 ، لا يزال هناك نقص واضح في الاستثمار في تكنولوجيا صحة المرأة، حيث تتلقى النساء فقط 5.8% (أو 1.7 مليار دولار) من 29 مليار دولار مستثمرة في الصحة الرقمية في عام 2021، ولا تزال هناك العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للاستثمار في تكنولوجيا صحة المرأة ، بما في ذلك عدم وجود النساء في رأس المال الاستثماري والمسرعات، وتطبيقات تكنولوجيا الصحة الأنثوية التي أسسها الرجال".

كما تتوقع مؤسسة فروست آند سوليفان أن يبلغ معدل نمو سن اليأس ورعاية كبار السن أكثر من 19% بحلول عام 2030 في سوق حلول تكنولوجيا صحة المرأة العالمي، بينما ستستمر حلول الخصوبة في الاحتفاظ بحصة الأسد من الإيرادات (936.1 مليون دولار) عند نسبة 13.2% ثابتة.

وأضافت داس قائلة: "سيكون مستقبل قطاع الصحة والعافية حسب الجنس لكلٍ من النساء والرجال، لذا فإننا نحتاج إلى التوقف عن النظر إلى الرعاية الصحية كمنتج ويجب أن يتغير تعريفنا للرعاية الصحية، فالصحة هي أكثر من مجرد ابتعادنا عن الإصابة بالأمراض، بل إنها تتعلق ببناء جزء من الوقاية والتنبؤ من النظام، والذي سيكون جزءًا لا يتجزأ من نجاح مجتمعاتنا على المدى الطويل، وتسخير الشركات ومقدمي الخدمات الطبية والحكومات والمنظمات غير الربحية للعمل سوياً بشكل وثيق".

من الجلسات الأخرى البارزة في محادثات التحول في الرعاية الصحية جلسة مناقشة بعنوان "كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الرعاية الصحية"، تقدمها الدكتورة تمارا سنبل، المدير الطبي للمعلوماتية السريرية لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية في الظهران، المملكة العربية السعودية، وجلسة أخرى بعنوان "قيادة الطب من خلال الصحة الرقمية"، يقدمها برادلي كيلوج ، مدير الخدمات الاستشارية لدى هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وجلسة بعنوان "سليط الضوء على البيانات الصحية" يقدمها جيمي آيرلاند، رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة أمازون ويب سيرفيسز، الإمارات العربية المتحدة.

سيستمع الحضور غداً تبعاً لجدول أعمال الحدث إلى رؤى حول قيمة تبادل المعلومات الصحية، وما هو مستقبل الصحة الرقمية ورحلة التحول في جراحة تقويم العظام.

وبهذه المناسبة، قالت سولين سينجر، مديرة مجموعة إنفورما ماركتس: " يسر آراب هيلث أن يلتقي أصحاب الرؤى الصناعية ورواد التكنولوجيا لاستكشاف كيفية تطور التقنيات الصحية بوتيرة غير مسبوقة بالتزامن مع تسليط الجائحة الضوء على أهمية قابلية التشغيل البيني في مجال الرعاية الصحية وضرورة قيام مقدمي خدمات الرعاية الصحية بوضع الأسس الرقمية الصحيحة لتقديم تحسينات ملموسة في رعاية المرضى".

يعد آراب هيلث الذي يقام كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب هذا الحدث المتخصصين في الرعاية الصحية العالميين ويتميز بمجموعة من المحاضرات العلمية وإحاطات الصناعة وعروض المنتجات وفرص التواصل.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

www.arabhealthonline.com

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نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

الموقع الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabHealth/

تويتر: @Arab_Health #ArabHealth

لينكد إن: منتدى آراب هيلث

إنستغرام: @arabhealthonline

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

على مدى 16 عاماً، أقيم ميدلاب تحت مظلة أكبر حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو معرض ومؤتمر آراب هيلث. ومع انعقاد دورته الرابعة في المنطقة كحدث مستقل بذاته، يجمع هذا الملتقى السنوي لأوساط المختبرات الطبية بين العارضين والزوّار من أكثر من 140 دولة، ليتيح لهم الفرصة لتقديم أحدث الابتكارات، فضلاً عن الوصول إلى المنتجات والخدمات المتطورة للمختبرات الطبية.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

فيسبوك: www.facebook.com/medlabseries

إنستغرام: @medlab.series

تويتر: @MedlabSeries #myMedlab

لينكد إن: Medlab Middle East

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