لتيسير تسوية منازعات أنشطة النقل البحري

الرياض: وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفَيْن في المسارَيْن الاستراتيجي والتنفيذي لتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين مختلف أطراف العلاقة التعاقدية في أنشطة النقل البحري والموانئ، مع تحديد منهجية للتعاون بين الطرفَيْن في هذا الشأن.

وتأتي المذكرة سعياً من الهيئة العامة للموانئ والمركز السعودي للتحكيم التجاري لمواكبة حركة التطور في قطاع النقل البحري وخدمات الاستيراد والتصدير بالمملكة؛ من خلال تسهيل تسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف ذوي العلاقة، مثل الوكلاء البحريين، والخطوط الملاحية، والمستوردين ومن ينوب عنهم، بما يخدم مصالح وغايات الطرفين، ويحقق أهدافهما بفاعلية واحترافية.

وتضمنت المذكرة التعاون في تعزيز حضور شرط تسوية المنازعات النموذجي وتحسين جودة صياغته في قطاع النقل البحري والمنشآت العاملة فيه، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع والمستفيدين من خدماته عن طريق التحكيم أو الوساطة، مع توفير الظروف التنظيمية والإدارية والدعم الفني اللازم لتسوية هذه المنازعات بسرعة وفاعلية ووفق أحدث الممارسات الدولية المتعارف عليها.

كما سيتعاون الطرفان في إقامة اللقاءات والندوات والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والاجتماعات الدورية واللقاءات التثقيفية لذوي الصلة بأعمال الاستيراد والتصدير.

#بياناتحكومية

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عن الهيئة العامة للموانئ "موانئ"

أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.

عن المركز السعودي للتحكيم التجاري

مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا يهدف إلى الربح، تأسّس بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435هـ، ويقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات ومنها التحكيم والوساطة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع المركز: www.sadr.org

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