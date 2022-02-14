أبوظبي : وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" اليوم مُذكّرة تفاهم مع الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية. وقّع المُذكّرة هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، والمهندسة عزة سليمان محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية". وتنصّ المُذكرة على الشراكة والتعاون المُتبادل لتحقيق أمنيات الأطفال من المصابين بالأمراض المستعصية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بجهود كافة المؤسسات والشركات الحريصة على تحقيق مسؤولياتها الاجتماعية والمُساهمة في دعم جهود الدولة بالوصول إلى مُجتمع يحفل بالسعادة، مؤكداً حرص المؤسسة، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، على تعزيز شراكاتها مع مُختلف الجهات الصحية والمجتمعية والتي تُحقق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة.

ولفت الزبيدي إلى أن مؤسسة "تحقيق أمنية" قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المُستعصية، والتي تجاوزت رقم 5000 أمنية حتى الآن، بدعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة، رجال الأعمال والشخصيات المُجتمعية.

من جانبها أكّدت المهندسة عزة سليمان محمد سليمان على أن الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية تحرص كل الحرص على المُساهمة في دعم الأعمال الإنسانية النبيلة، مُثمّنة جهود مؤسسة "تحقيق أمنية" في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم داخل الدولة وخارجها، وإعادة مشاعر الأمل والتفاؤل إلى قلوبهم مع عائلاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مُذكّرة التفاهم تنصّ على قيام الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية بنشر التوعية برسالة وأهداف مؤسسة "تحقيق أمنية"، وتوفير سبل دعمها في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم، مع توفير الموارد المالية لتحقيق أمنيات طفل أو عدّة أطفال عن طريق عملاء وشركاء الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.

وقد تمّ حتى الآن تحقيق أكثر من 5,000 أمنية لأطفال مرضى داخل وخارج دولة الإمارات يُعانون من أمراض خطيرة، دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022