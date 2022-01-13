خلال اعمال مؤتمر مستقبل التعدين 2022 بالرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للبوتاس (APC) حول بحث سبل التعاون في المنتجات والأسمدة المتخصصة في المملكة العربية السعودية والأردن، كذلك الاستفادة من الخبرات العالمية كرواد لصناعات الفوسفات والبوتاس في المنطقة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين نائب رئيس معادن للفوسفات المهندس حسن العلي، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، وذلك خلال مؤتمر مستقبل التعدين في الرياض يوم الخميس 13 يناير 2022.

من جانبه قال العلي: "إن مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجية معادن ومبادراتها للبحث عن فرص السوق وتأمين المواد الخام لخطط النمو المستقبلية".

الجدير بالذكر أن معادن قد أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة الوطنية الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم. كما تسهم معادن في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم.

وتمتلك معادن 17 مصنعاً للمعالجة والتصنيع، إضافة إلى تشغيل وإدارة ثمانية مناجم في أنحاء المملكة لمختلف مجالات التعدين، وتواصل معادن خططها التنموية ومشاريعها التوسعية، حيث تقود عدة مشاريع للفوسفات في المملكة وخارجها من خلال استحواذها على شركة مريديان لتوزيع الأسمدة في السوق الافريقي، ضمن خططها لتعزيز إسهام المملكة في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي، إلى جانب مشاريع وأعمال استكشاف الذهب والألمنيوم التي تساعد في ترسيخ مكانة معادن في ريادة صناعة التعدين بالمملكة

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-انتهى-

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