الرياض: وقع بنك الجزيرة في مقر ادارته في الرياض مع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين تعزيز اعتمادات مستندية والتي بموجبها يُقدم بنك الجزيرة حلولاً مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لشروط ومعايير الاعتمادات البنكية لدى البنك لزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية.

وقع الوثيقة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة الأستاذ نايف العبدالكريم، وبحضور عدد من المسؤولين، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، اضافة الى توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات السعودية وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جهته قال الأستاذ نايف العبدالكريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة: نسعد بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعد هذه الاتفاقية احدى الاتفاقيات الممتدة والسابقة مما تصف مدى التعاون والشراكة المستمرة بين الطرفين.

وقد أعرب معالي الخلب عن التزام بنك التصدير والاستيراد السعودي بزيادة دعم الصادرات السعودية من المنتجات والخدمات، مؤكداً بأن الاتفاقية تتضمن الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع بنك الجزيرة ليكون بنكاً داعماً في تعزيز الاعتمادات المستندية لدى المصدرين السعوديين.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساعد على رفع قدرات بنك الجزيرة لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، كما تساهم التغطيةالتأمينية على زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول الى اسواق جديدة والتوسع في الاسواق الحالية بالتعاملات مع البنوك الأجنبية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022