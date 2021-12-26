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الخبر، المملكة العربية السعودية- أبرمت شركة "عمار العقارية" وشركة "ماكنزي آند كومباني" للإستشارات الإدارية اتفاقية تتولى بموجبها شركة ماكنزي إعداد استراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية.
وأوضح عبدالهادي بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أن فكرة تأسيس شركة عمار المالية أتى مواكباً للتطور الكبير في السوق العقاري السعودي وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تنص في إحدى مرتكزاتها الأساسية على خلق اقتصاد مستدام ومزدهر.
وذكر القحطاني: "إن هذه الاتفاقية بداية تعاون مشترك ومثمر مع شركة ماكنزي العالمية ذات التاريخ العريق و المهني في إعداد منهجيات الدراسات الاستراتيجية والمالية والإدارية الناجحة والفريدة للدول والمنظمات والقطاعات المختلفة".
وستركز شركة عمار المالية نشاطها في المجال العقاري بشكل خاص لتتواءم مع استراتيجة شقيقتها عمار العقارية حيث ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووفق أنظمة وضوابط الجهات ذات العلاقة، وستطبق شركة عمار المالية أسلوباً فريداً في نموذج عملها مستخدمةً أدوات التقنية المالية الحديثة لتسهيل عملها وخدمة مستثمريها وشركائها.
ويشهد الإقتصاد السعودي تطورات متلاحقة منذ تدشين رؤية المملكة الواعدة 2030 وما صاحبها من تغييرات هيكلية في الإجراءات والأنظمة والقوانين والتحديث الشامل في منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص.
ويعتبر السوق العقاري السعودي جزءاً أصيلاً ومحركاً رئيسياً في الإقتصاد الكلي للمملكة ، متمتعاً بقوة مالية كبيرة و ببنية تنظيمية رائدة تشكلت في الأعوام الماضية .
ويتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نقلات نوعية في السنوات القادمة مدعوماً بضخ كبير للمشاريع النوعية من القطاع العام والقطاع الخاص ليتشكل بذلك فرص فريدة ونوعية للمنظمات العاملة وفق أنظمة متطورة فاعلة و حوكمة مهنية عالية.
#بياناتشركات
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