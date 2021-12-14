رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة، حاكم رأس الخيمة وبالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، استضاف منتدى المواطن العالمي المزيد من المشاهير والقادة العالميين لاستكشاف "المستقبل قيد العمل" في مركز الحمراء للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

وخلال اليوم الثاني من المنتدى، أدار مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ريتشارد كويست، مجموعة متنوعة من حلقات النقاش تناولت موضوعات تتراوح ما بين أنظمة التسجيل الاليكتروني الآمن للعملات الرقمية أو ما يعرف بـ"البلوك تشين"، والحوكمة العالمية والذكاء الاصطناعي والتنقل البشري والمبادرات القوية المصممة لتقديم مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وحماية محيطات العالم مع إبراز الشمولية والتنوع وإعادة تعريف المواطنة العالمية في عالم ما بعد الوباء.

وخلال كلمتها، قالت تاليمكا يوردانوفا، الرئيس التنفيذي لمنتدى المواطن العالمي: "بصفتنا منظمة متجذرة بعمق في مفهوم المواطنة العالمية، نجد أنه من واجبنا التأكيد على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه البشرية اليوم، تتطلب استجابة منسقة عالمية ".

ومن جهتها، علقت ماريا فرناندا إسبينوزا ، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلة: "أنا أؤمن بالقيادة الجماعية، وأؤمن بتمكين المواطنين. نحن في منتدى المواطن العالمي على وجه التحديد ونحتاج إلى جعل قادتنا مسؤولين حقًا عن التزامهم بالأوراق التي يوقعونها ".

موضوع آخر مهم تمت مناقشته هو إدماج النساء في العالم الحديث. مع وجود نسائي قوي في المنتدى لإجراء محادثات أساسية حول الإدماج: قالت ناتالي إيمانويل، الممثلة والناشطة، "لدي العديد من التطلعات للمحاولة ودخول النساء والأشخاص الملونين في أي مجال في صناعة الأفلام أمر مهم، مما يفتح الأبواب أمام المجتمعات الجديدة وشبكات الأشخاص للإبداع ورواية قصصهم ".

وتحدث منسق الأغاني الـ "دي جي" العالمي والمنتج أفروجاك عن أهمية نقل المعرفة إلى الشباب من أجل تمكينهم من إبراز إبداعاتهم وتحقيق الإنجازات، قائلاً: "أريد إعادة نقل معرفتي وخبرتي لتقديمها إلى الجيل القادم من الفنانين،". وأضاف "أريد ألا يعاني الناس من المشاكل التي كنت أعاني منها".

اختتم اليوم الثاني لمنتدى المواطن العالمي بجلسة استضافها ويكليف جان بعنوان "لا حدود للأشرار"، حيث تحدث عن كفاح اللاجئين الذين يعيشون في فقر والدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به المواطنون العالميون لتمكين الشباب، من خلال الاستثمار في الشعوب الفقيرة لدعمهم من أجل تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم.

#بياناتحكومية

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حول منتدى المواطن العالمي

"منتدى المواطن العالمي" هو منظمة كندية غير ربحية يقودها مجتمع عالمي من القادة والمحفزين الذين يسعون للارتقاء بآفاق المواطنة العالمية. ومن خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب المنظمة، يجتمع هذا المنتدى القائم على مبدأ العضوية من جميع أنحاء العالم في قمتهم السنوية لتطبيق مخرجات الحوار بهدف إحداث تأثير واضح قابل للرصد والقياس.

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حول هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو عام 2011 كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة. ولتحقيق هدفها في استقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021 و 3 ملايين زائر بحلول 2025، تسعى الهيئة إلى تطوير البنى السياحية التحتية للإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه والأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها. ولتحقيق هذه الأهداف، حصلت الهيئة على تفويض حكومي يتيح لها إصدار التراخيص وتنظيم ومراقبة قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

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