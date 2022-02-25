دبي ، الإمارات العربية المتحدة - تنظم جمهورية تنزانيا الاتحادية فعالية مهمة نهاية الأسبوع الجاري بعنوان "ندوة تنزانيا للطاقة" وذلك في إطار احتفالاتها بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور بارز لفخامة سامية سولو حسن رئيسة البلاد.

وتعقد الندوة يوم الأحد الموافق 27 فبراير تحت شعار "الترويج لتنزانيا كمركز للطاقة في شرق إفريقيا"، حيث تستضيفه وزارة الطاقة التنزانية وسط تواجد قوي لشركات النفط الوطنية والدولية، والمستثمرين، والممولين، والتجار، وممثلين عن قطاعات الهندسة والمشتريات والمالية والإنشاءات، والمطورين، والحكومات، والوكالات، لاستعراض فرص الاستثمار في هذه الدولة التي تشهد نهضة تنموية متسارعة على أكثر من صعيد.

وقبيل الندوة قال معالي جانفي ماكامبا وزير الطاقة التنزاني: "تتمتع تنزانيا بموقع إستراتيجي يمكنها من لعب دور فاعل في شرق ووسط إفريقيا، ونحن مصممون على القيام بهذا الدور على أكمل وجه والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها دولتنا لا سيما على صعيد قطاع الطاقة.

وأضاف مكامبا:" نتطلع إلى جذب المستثمرين من ذوي الكفاءات العالية في قطاع الطاقة، لا سيما أن القطاع يشهد نموا جيدا وأصبحنا نمتلك القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة داخل المنطقة وخارجها، من خلال مشاريع استثمارية رئيسية مثل الغاز الطبيعي المسال."

ويشارك معالي ماكامبا بجانب الفريق الفني في قيادة النقاش خلال الندوة، واستعراض الفرص حول الاستثمار والتمويل والاستراتيجية في مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير بمجالات النفط والغاز، فضلا عن إمدادات البترول والبنية التحتية للتخزين، وتوليد الكهرباء، والنقل والتوزيع، والطاقة المتجددة، وتزويد المناطق الريفية والنائية بالكهرباء."

وتتزامن الندوة مع احتفالات جمهورية تنزانيا الاتحادية باليوم الوطني، حيث يشهد جناحها المشارك في إكسبو 2020 عددا من الاحتفالات والفعاليات الشيقة في يوم السبت الموافق 26 فبراير.

وجرى تصميم جناح جمهورية تنزانيا الاتحادية المشارك في إكسبو 2020 استنادا إلى رؤيتها في توفير بيئة داعمة للاستثمار والصناعة والتحول إلى مركز تجاري يربط إفريقيا بالعالم.

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حول وزارة الطاقة في جمهورية تنزانيا الاتحادية

وزارة الطاقة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة ومراقبة تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بقطاع الطاقة وإدارة موارد الطاقة والبترول.

وتشرف الوزارة على العديد من المؤسسات والهيئات بما في ذلك شركة تنمية البترول في تنزانيا (TPDC)، وشركة تنزانيا للتوريدات الكهربائية (TANESCO)، وهيئة تنظيم مرافق الطاقة والمياه (EWURA)، وهيئة تنظيم التنقيب عن البترول (PURA)، ووكالة المشتريات السائبة البترولية (PBPA) ، ووكالة الطاقة الريفية (REA).

وفي إطار تحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية، تشرف الوزارة حاليًا على 7 من أصل 16 مشروعًا استراتيجيًا وطنيًا بما في ذلك مشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ومشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا (EACOP)، ومشروع ســـد ومحطة جوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية JNHPP بجانب مشاريع إنتاج الطاقة الأخرى.

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