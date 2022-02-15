الشراكة الجديدة تدعم تسريع وتيرة تحول المؤسسات القطرية نحو الابتكار باستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة والتحليلات المتقدمة.

أعلنت كل من تك سنترك، شركة الحلول التكنولوجية والمزود الأول لخدمات التكنولوجيا والسحابة والأمان والتشغيل في قطر؛ وساس، الشركة الرائدة في مجال التحليلات وأكبر شركة برمجيات مملوكة للقطاع الخاص في العالم، اليوم عن عقد شراكة بينهما.

وتهدف الشراكة إلى توفير حلول متطورة ومبتكرة في مجال التحليل والذكاء الاصطناعي، من شأنها توفير قيمة أعلى في وقت أقصر من خلال تحديث البيانات ومعلومات قطاع الأعمال في السوق القطرية. كما تضمن تزويد المؤسسات القطرية بالإمكانات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من بياناتها وتسريع وتيرة تحولها الرقمي، بالاستفادة من خبرة ساس التي تمتد لأكثر من 46 عاماً قدمت خلالها خدماتها لما يزيد عن 82 ألف موقع عميل و91 شركة من أفضل 100 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، بالإضافة إلى المهارات والمعارف وإمكانات الدعم المحلية التي تتمتع بها تك سنترك.





وتساعد المعلومات المتعمقة والخاصة بالقطاع وخوارزميات التحليل المبتكرة والمتطورة والقائمة على الذكاء الاصطناعي التي توفرها ساس في تمكين الشركات من تجاوز أكبر الصعوبات التي تعترضها واستكشاف آفاق جديدة.

وتتعاون الشركتان بموجب الاتفاقية لتخصيص الخدمات والحلول لعدد كبير من القطاعات، بدءاً من القطاع الحكومي ووصولاً إلى قطاعات المصارف والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، ما يتيح لها إمكانية الوصول إلى دورة التحليلات الكاملة التي توفرها حلول ساس الموسعة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدماتها الرائدة من التحليلات والتقارير في مجال الاحتيال والجرائم المالية.

وستوفر برمجيات ساس المدمجة بحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي الدعم لمختلف البيئات، كما ستزود المؤسسات القطرية بحلول آلية أكثر ذكاء تمكّنها من توسيع نطاق أعمالها لمواكبة المتطلبات المتغيرة للأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باسل الحلبي، المدير العام لشركة تك سنترك: "تُعد جودة البيانات وسرعتها والمعلومات أبرز المؤشرات التي تميّز رواد القطاعات. ويتعين على جميع الشركات إيلاء الأولوية القصوى لتسريع انتقالها من مرحلة الفكرة الأولية إلى الابتكار. ونحن واثقون أن ساس، بوصفها الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحليلات، ستوفر أفضل الحلول للمؤسسات القطرية في مختلف القطاعات، والتي تضمن لها الاستفادة بشكل دائم من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي لابتكار طرق جديدة لمزاولة الأعمال والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتقدم في الدولة".

ومن جانبه قال تايفون توبكوتش، المدير العام لشركة ساس في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى:

"تسعى ساس إلى توفير الدعم والإلهام بتقديم التحليلات الأكثر مصداقية، مستفيدة من الإمكانات والخبرات لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع القطاعات على تسهيل عمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات لضمان مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار ومشهد الأعمال الديناميكي. تجمعنا مع تك سنترك علاقة تعاون استراتيجي في قطر، حيث يشاطروننا التصميم على دعم المؤسسات في تحولها الرقمي والتغلب على أكثر التحديات التي تعترضها إلحاحاً باستخدام منهجيات قائمة على البيانات، فضلاً عن تزويدها بالمزايا التنافسية الفعلية طويلة الأمد لتحقيق النجاح بالاعتماد على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة".

واختتم بالقول: "نتطلع إلى توفير أفضل الممارسات للسوق القطرية وبناء الإمكانات والموارد القوية والمستدامة فيها للمساعدة في تلبية حاجة السوق من خلال المساهمة في استقطاب وتدريب مجموعة من المواهب المحلية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة".

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة حول تك سنترك

تقدم تك سنترك، شركة الحلول المتمحورة حول التكنولوجيا، لعملائها حلول التحول الرقمي التي تعزز النتائج طويلة الأمد، وتساعد على توفير مزايا تنافسية حقيقية وطويلة الأمد، فضلاً عن خدمات الأعمال التقليدية. وتسعى الشركة لدعم عملائها في تحقيق القيمة جراء الجهود التي يبذلونها والنشاطات الاستثمارية التي يقومون بها في مجال التحول الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.teccentric.com.

لمحة حول شركة ساس:

تقدم شركة ساس مدفوعةً بشغفها حلولاً تحليلية تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات لتساعد الشركات في جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة غير مسبوقة وإحراز التقدم.

نضع قوة المعرفة بين يديكم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sas.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022