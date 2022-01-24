جدة: في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة والمتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، قام الملحق التجاري اليوناني بالمملكة السيد الكساندروس ايكونومو يرافقه وفد رفيع المستوى بزيارة لشركة مصنع تكنولوجيات الصحراء، أول شركة سعودية مُصنّعة لألواح الطاقة الشمسية إحدى شركات مجموعة تكنولوجيات الصحراء الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكان في استقباله والوفد المرافق الأستاذ سلطان التركي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بمجموعة تكنولوجيات الصحراء، والمهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، وأجريت أثناء الزيارة جولة للوقوف على أول شحنة مصدرة من مصنع تكنولوجيات الصحراء من الألواح الشمسية لجمهورية اليونان، والبدء بتنفيذ بنود الإتفاقية التي وقعتها مجموعة” Desert Technologies ” لتوريد ألواح طاقة شمسية لمشاريع الطاقة المتجددة بجزيرة “تريفيلا” اليونانية باستطاعة 11 ميغاواط، يمتد على 24 موقعًا، بقدرة 500 كيلو وات لكل مشروع، ويُعد أول استثمار لتكنولوجيات الصحراء في جمهورية اليونان.

وخلال الجولة تفقد السيد الكساندروس والوفد المرافق خطوط الإنتاج وتعرف عن كثب على التكنولوجيات المتطورة التي يطبقها المصنع في مختلف مراحل التصنيع، وخطوط الانتاج الحديثة التي تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات العالمية في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، ومراكز ضمان الجودة، وأطلع على آخر استعدادات المصنع للبدء في تصدير الألواح الشمسية لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بجزيرة "تريفيلا".

وتعليقا على الزيارة قال الأستاذ سلطان بن خالد التركي رئيس مجلس إدارة مجموعة تكنولوجيات الصحراء: نحن سعداء بهذه الزيارة الهامة ووقوف الجانب اليوناني على خطوات تنفيذ الإتفاقية، وفخورون بالمساهمة في دعم جهود الدولة اليونانية للحد من التغير المناخي، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في إنتاج 35 بالمائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030" وإنتاج أكثر من 60 بالمائة من استهلاك الكهرباء في البلاد بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

مضيفًا: أن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء تُعد الشركة الأكثر تقدمًا في صناعة الوحدات الكهروضوئية في المملكة، وتتناسب الوحدات المصنعة عالية الأداء مع جميع المشاريع التجارية والسكنية، ويستند نموذج تكنولوجيات الصحراء الصناعي على السيلكون البلوري، كما يستخدم خط الإنتاج عملية تصنيع مؤتمتة بالكامل مدعومة بأحدث المعدات التكنولوجية من ألمانيا وسويسرا وفنلندا لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان منتج عالي الجودة.

من جانبه أشاد الملحق التجاري اليوناني السيد الكساندروس ايكونومو بالمستوى المتطور والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات تصنيع الألواح الشمسية بمصنع تكنولوجيات الصحراء، وقال نفخر بمشاركة المصنع في تنفيذ الخطة اليونانية الوطنية للطاقة والمناخ، ونرحب بدخول القطاع الخاص السعودي بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص اليوناني في مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

الجدير بالذكر أن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء للصناعة هي منصة عالمية للتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وإدارة استثمار وتصميم وبناء مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بدأت نشاطها في 2011م ، تلتزم الشركة ببناء مستقبل لتوليد الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة ومتوافقة مع النمو الاقتصادي والسكاني العالمي، يتمثل نهجها في الجمع بين المنفعة العامة والاستثمار الخاص بهدف تحقيق صناعة طاقة متجددة تكون ذات منفعة اجتماعية ومقنعة للاستثمار المالي، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة 210 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع في طور الإعداد، تكنولوجيات الصحراء تمضي قدمًا في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية وتخطط لانتاج 1 جيجاواط من سعة الخلية والوحدة عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2023 ، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026.

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