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خلال اجتماعات أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية:
نيويورك: وقعت شركة تكنولوجيات الصحراء Desert technologies"" أول شركة سعودية مُصنّعة لألواح الطاقة الشمسية، إتفاقية تجارية مع شركة إسينترا "Essentra" الأمريكية، لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى مشاريعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيان صادر عن الشركة أن الإتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماعات البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضع تكنولوجيات الصحراء في موقع رائد بالسوق الأمريكي، وتعزز مكانتها في مجال إنتاج وتصدير ألواح الطاقة الشمسية على المستوى الدولي.
وأضاف البيان: أن خطوط الإنتاج بالمصنع الكائن في مدينة جده الذي بدأ نشاطه في عام 2011م تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة عالميا في صناعة ألواح الطاقة الشمسية.
وقال المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مجموعة تكنولوجيات الصحراء في تصريح له بهذه المناسبة: أن مشاركة شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء في البعثة التجارية تأتي كجزء من إمتداد الشركة الجغرافي في مجال التصدير، مضيفا أن هذه الشراكة تتيح لمنتجات تكنولوجيات الصحراء الدخول إلى السوق الأمريكية التي تُعد سوقا نشطة في مجال الطاقة الشمسية، وفقاً لتقديرات جمعية صناعات الطاقة الشمسية.
وأعرب المهندس الرفاعي: عن سعي شركته إلى تحقيق تطور ملموس في قطاع التصدير، واستهداف أسواق جديدة وزيادة صادرات المملكة من الألواح الشمسية إلى العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوربية، لافتًا إلى أن هناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكي.
#بياناتشركات
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عن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء:
شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء للصناعة هي منصة عالمية للتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وإدارة استثمار وتصميم وبناء مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بدأت نشاطها في 2011م ، تلتزم الشركة ببناء مستقبل لتوليد الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة ومتوافقة مع النمو الاقتصادي والسكاني العالمي، يتمثل نهجها في الجمع بين المنفعة العامة والاستثمار الخاص بهدف تحقيق صناعة طاقة متجددة تكون ذات منفعة اجتماعية ومقنعة للاستثمار المالي، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة 210 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع في طور الإعداد، تكنولوجيات الصحراء تمضي قدمًا في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية وتخطط لانتاج 1 جيجاواط من سعة الخلية والوحدة عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2023 ، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026.
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