من "ملتقى قبة الابتكار الدولي"

عمان - حصلت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور ناصر النسور على شهادة تكريم لأفضل ورقة عمل للعام 2021، التي تم تقديمها خلال أعمال "ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة الثالث" الذي عقد خلال تشرين أول الماضي، في عمّان.

وتستعرض الورقة أبرز إنجازات "طلال أبوغزاله العالمية" خلال تأثر العالم بجائحة كورونا، نظرا لاتباعها سياسة التحول الرقمي منذ سنوات، قبل الجائحة، نظرا لطبيعة عملها، وانتشار خدماتها ومكاتبها حول العالم.

كما استعرض الدكتور النسور في الورقة المذكورة آليات وأساسيات التحول الرقمي، وكيف استطاعت المجموعة تحويل خبرتها في هذا المجال بتأسيس شركة "طلال أبوغزاله للتحول الرقمي" لتقدم خبرتها للشركات بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية لمساعدتها في التحول ومواكبة العالم المعرفي، وتطوير قدراتها في تلبية متطلبات الأعمال.

وأوضحت الورقة التحول الرقمي في التعليم، والفرق بين التعليم التقليدي والتعليم لغرض الابتكار، وكيفية تطبيق فكرة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس المجموعة في التعليم لغرض الابتكار من خلال إنشاء كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، المتخصصة بالأعمال وتقنية المعلومات والتي تعمل على تخريج جيل مبدع ومبتكر قادر على صناعة التغيير في مجال تخصصه، وذلك بتوفير أساليب دراسية حديثة، وبيئة مناسبة لتحفيز الابتكار والإبداع.

وحول الكلية الجامعية بين الدكتور النسور أنها استطاعت خلال فترة قصيرة من تأسيسها إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يعتبر مرجعية لتطوير البرامج الأكاديمية، كما استطاعت إدماج التعليم الإلكتروني في التعليم التقليدي، وتحديث الخطط الدراسية، والعمل على استحداث برامج ماجستير جديدة، من خلال أعضاء هيئة تدريسية أكفاء من خريجي الجامعات المرموقة وشراكات محلية وعالمية متميزة.

يشار إلى أن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) هي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.taguci.edu.jo أو الاتصال على الأرقام التالية 0797227151 / 5509222 (06).

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