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زكي نسيبة : تقدمنا الوطني مرتبط بالرفاهية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية على نطاق عالمي
العين: قام معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات , صباح اليوم بتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب الحاصلين على جوائز من الجامعة لتسجيل ابتكاراتهم في مكتب براءات الاختراع الدولي.
وقال مخاطباً الفائزين بالجوائز: "براءات الاختراع هي ثمرة المعرفة والتقنية الأصيلة. ومن المعلوم أن العمل الذي يتم تسجيله له غاية فريدة وقيمة مميزة على مستوى العالم. يثبت نجاحكم في الحصول على براءة اختراع استيفاء المعيار الدولي لخبراتكم وأبحاثكم وابتكاراتكم. لقد تم اختياركم لتلقي جائزة عن عملكم على أساس تنافسي، من بين 24 مرشحا في الجامعة. تهدف الجائزة التنافسية إلى تحفيز جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب. أنتم الآن بمثابة نموذج يحتذى به للآخرين، مما يدل على إمكانية أن نتائج العمل البحثي الإبداعي يمكن أن يكون لها قيمة عملية، وأهمية وطنية ودولية، وقيمة كبيرة للجامعة ".
ووضع الرئيس الأعلى للجامعة الإنجازات في سياق الاستعدادات الوطنية للسنوات الخمسين المقبلة. وقال: "أنتم من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة الذين حصلوا على 200 براءة اختراع في مجالات تشمل الطب وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعلوم الفضاء والموارد المائية. أركز على هذه التخصصات لأنها ذات أهمية حيوية للتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي لعالمنا. الابتكار في هذه المجالات على نطاق عالمي أمر ضروري لتأمين رفاهيتنا الجماعية على المستوى العالمي، في المستقبل. ولهذا السبب، تأتي هذه التخصصات في طليعة أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عامًا القادمة. فإننا ندرك كدولة أن تقدمنا الوطني مرتبط بالرفاهية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية على نطاق عالمي ".
وأوضح الرئيس الأعلى للجامعة أهمية براءات الاختراع لدور وهدف جامعة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "نجاحكم يقدم خدمة كبيرة للجامعة. ويثبت حيوية وقدرة الجامعة على المسرح الدولي. ويعزز سمعتنا في إنتاج عمل أكاديمي مفيد للمجتمع والصناعة ويتمتع بالمعايير الدولية والابتكار الذي تمثله براءة الاختراع. إضافة لذلك، يؤكد الدور الأساسي الذي تلعبه جامعة الإمارات العربية المتحدة في الرؤية الوطنية ".
وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إلى القفزات الكبيرة التي حققتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في دعم تطوير البحث والابتكار الحاصل على براءات اختراع من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن 40 من أصل 200 براءة اختراع التي ذكرها الرئيس الأعلى قد تم تسجيلها في عام 2021.
وقال: "تتماشى استراتيجية البحث والابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة مع رؤية مئوية الإمارات العربية المتحدة ونحن نتخذ خطوات كبيرة لتعزيز البحث في التخصصات ذات الأولوية والأهمية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والعلوم التطبيقية متعددة التخصصات ".
#بياناتحكومية
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