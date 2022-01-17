من خلال عملية أتمتة مراقبة أداء الأعمال، تعمل بولسوبس على تمكين فرق العمليات سريعة الحركة لإعداد التنبيه الآلي وتحليل السبب الجذري وإدارة الحوادث لمقاييس الأعمال الأساسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة بولسوبس، وهي منصة تحليلات وقابلية للمراقبة لا تحتوي على تعليمات برمجية لفرق العمليات عالية السرعة، بجمع تمويل أولي قدره 640،000 درهم إماراتي من انتلر بالهند.

تأسست شركة بولسوبس في عام 2021 من قبل خريجي المدرسة الهندية للأعمال شوبهيت شارما، موراهاري ريدي ونيتين جارج الذين يتمتعون معًا بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العالمية بعد أن عملوا عبر شركات ناشئة ومدفوعة بالبيانات وعالية النمو مثل جوجيك و كريم و جراي أورانج روبوتيكس.

شهد العقد الماضي، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشركات الناشئة التي تحركها العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التوصيل والتجارة السريعة والخدمات اللوجستية والنقل. غالبًا ما يواجه العديد من هذه الشركات التحدي المتمثل في مراقبة المقاييس المهمة لأداء الأعمال اليومية وإدارتها. تتنقل فرق العمليات في آلاف نقاط البيانات عبر لوحات المعلومات وجداول البيانات والعمليات اليدوية - مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات خاطئة أو متأخرة ، وكلاهما يؤثر سلبًا على معدل الربح والخسارة والكفاءة. ببساطة، هناك المزيد من البيانات المتاحة في هذه الأعمال أكثر مما هو ممكن معرفيًا للبشر لمراقبته وتحليله بذكاء.

لقد اختبر مؤسسو شوبهيت وموراهاري ونيتين هذه المقاييس بشكل مباشر من الانتفاخ وعدم الكفاءة أثناء العمل في السابق في الشركات الناشئة عالية النمو. إنهم يهدفون إلى حل هذه المشكلة باستخدام بولسوبس، وهي منصة تحليلات وإمكانية مراقبة متكاملة توفر مراقبة المقاييس الآلية وتحليل السبب الجذري على المستوى الأكثر دقة لبيانات العمليات. تشتمل المنصة على حلول تحليلات متقدمة تقدم توصيات قابلة للتنفيذ لحالات الاستخدام الخاصة بالسياق مثل تحسين التحرك والمخزون والحوافز. تم تصميم المنصة لإغلاق الحلقة من البيانات إلى الإجراء في مكان واحد.

"العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا هي مساحة شديدة التنافسية. حيث تصبح قدرة الشركة على الاستفادة من القوة الكاملة لبياناتها لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً هي الخندق المائي وبالتالي طريقها إلى الربحية. لن تتخذ الشركات التي تستخدم بولسوبس قرارات تجارية أفضل فحسب، بل ستوفر أيضًا وقت فريقها للتنفيذ بشكل أسرع وأفضل. في كريم، أمضينا الكثير من الوقت في تتبع مقاييس نمونا وكفاءتنا وخبرتنا بشكل يومي، وأحيانًا كل ساعة - كنا بحاجة إلى إلقاء نظرة على البيانات على المستوى الأكثر دقة. لقد بحثنا عن منصة يمكنها أتمتة ذلك، ولكن سرعان ما أدركنا أنه لا توجد منصة تحليلات في السوق تلبي الإيقاعات التشغيلية للأعمال سريعة الحركة. قال نيتين جارج، الشريك المؤسس لشركة بولسوبس الذي قاد سابقًا عمليات السوق والنمو بشكل مركزي في كريم، كان هذا هو السبب وراء نشأة بولسوبس.

"أثناء التحدث إلى قائد عمليات في شركة رائدة في مجال توصيل الطعام - وجدنا أن الفرق تقوم ببحث عميق فقط إذا كان هناك انحراف كبير في مقاييس المستوى الأعلى مثل الطلبات ومعدل إكمال الطلب ووقت التسليم. لم يكن هناك ما يكفي من النطاق الترددي للتحليلات لإلقاء نظرة على هذه المقاييس بمستوى أو مستويين أعمق من قبل كل مدينة ومنطقة وتاجر. وأضاف نيتين، أقر كل قائد بأنه من المحتمل أن يتركوا العديد من الفرص القابلة للتنفيذ على الطاولة. "

تتمثل إحدى المزايا التنافسية الرئيسية لـبولسوبس في قدرة المنصة على تقديم معرفة مضمنة خاصة بالصناعة. قال شوبهيت شارما، الشريك المؤسس لشركة بولسوبس، بالتفصيل في هذا الصدد ، "تختلف بولسوبس عن أدوات التحليلات العامة ولوحة المعلومات لأنها تضم ​​أفضل الممارسات الصناعية في شكل قوالب وتطبيقات لوحة معلومات خاصة بالصناعة داخل منصتها لتقديم قيمة فريدة لـ مستخدموها. لقد أنشأنا منصة لا تحتوي على تعليمات برمجية وسهلة الاستعمال مع مراعاة احتياجات مستخدم الأعمال غير التقني ".

عندما سئل موراهاري ريدي، الشريك المؤسس لشركة بولسوبس ومقرها الولايات المتحدة، عن فرص السوق ، قال: " تحل بولسوبس مشكلة عالمية سوف تتفاقم فقط مع قيام الشركات بتوليد المزيد من البيانات. بينما نركز في البداية على أعمال التوصيل والخدمات اللوجستية بشكل أساسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند ، فإن كل شركة تبحث في المقاييس ونقاط البيانات الأخرى ذات التردد العالي لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ستستفيد بشكل كبير من استخدام بولسوبس. "

تخطط بولسوبس لاستخدام الأموال التي تم جمعها لتقوية فريقها مع المهندسين وعلماء البيانات لتسريع تطوير المنتجات.

"سواء كان ذلك الارتفاع السريع للتجارة السريعة يمثل علاقة أفقية جديدة، أو نقاط ضعف لفرق العمليات الحالية عبر التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ، فمن الواضح أن أدوات التحليل الذكي للأعمال التقليدية ليست قوية بما يكفي للأعمال التجارية وفرق العمليات في العصر الجديد. تركز معظم الحلول المتاحة على مكون واحد من عملية مراقبة الأداء مثل تحويل البيانات أو التصور أو المراقبة الآلية. أضاف نيتين شارما، شريك ومؤسس مشارك في انتلر بالهند. بالنظر الي نيتين وشوبهيت وموراهاري، فإننا نرى فريقًا من الدرجة الأولى يتمتع برؤى فريدة من تجاربهم السابقة في جوجيك و كريم و جراي أورانج روبوتيكس والقدرة على إنشاء حل متكامل "مقره الهند للعالم" .

تُعد شركة انتلر العالمية في المرحلة المبكرة من رأس المال الاستثماري واحدة من أسرع شركات رأس المال الاستثماري نموًا في العالم وتخطط لتوزيع 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار في أكثر من 100 شركة ناشئة هندية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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نبذة عن شركة انتلر:

انتلر هي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري في مراحلها الأولى تستثمر في شركات التكنولوجيا المحددة المستقبلية. حيث تمتلك الشركة مكاتب على مستوى العالم في معظم مراكز ريادة الأعمال الرئيسية، بما في ذلك لندن وبرلين وستوكهولم ونيويورك وسنغافورة وسيدني.

تأسست شركة انتلر في سنغافورة عام 2017، وهي تهدف إلى تحسين العالم بشكل أساسي من خلال تمكين الأشخاص الاستثنائيين في العالم والاستثمار فيهم، عن طريق تقديم الدعم اللازم للفرق والتحقق من صحة نموذج الأعمال العميقة وتوفير منصة عالمية للتوسع. حتى الآن، استثمرت انتلر في أكثر من 350 شركة على مستوى العالم عبر 30 صناعة مختلفة. من بين هذه الشركات ، 40? لديها شريك مؤسس واحد على الأقل، ويمثل المؤسسون 70 جنسية.

نيتين شارما وراجيف سريفاتسا شريكان في انتلر بالهند، ومؤسسان مشاركان لصندوق انتلر بالهند.

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