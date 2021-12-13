التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية وتغير سلوك المستهلكين تساهم في تحويل مسار القطاع

76% من الجهات العاملة في القطاع تستعد لمواجهة التحديات الجديدة و36% منها تتوقع نمواً في القطاع

أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي متخصص بخدمات السيارات بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط يفتتح أبوابه غداً في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف معرض أوتوميكانيكا دبي عن تغيّرات كبيرة يشهدها قطاع خدمات ما بعد البيع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بحسب نتائج تقرير توقعات السوق لعام 2021، وهو الثالث ضمن سلسلة الاستبيانات التي تجريها منصة الأبحاث جي آر إس إكسبلوري.

وشارك في الاستبيان الذي تم تطويره بتكليفٍ من ميسي فرانكفورت، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي نحو 1000 جهة عاملة في القطاع، حيث يتزامن الكشف عن نتائج التقرير مع انطلاقة معرض أوتوميكانيكا غداً 14 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وأشار 58% من المشاركين في الاستبيان من الشرق الأوسط إلى التأثير السلبي لأزمة كوفيد-19 على الشركات العاملة في القطاع، وعبّر 82% عن التحديات التي يواجهونها من حيث نقص قطع الغيار وحالات التأخير الناجمة عن الصعوبات اللوجستية في أعقاب الجائحة.

من ناحيةٍ أخرى، أشار 69% من المشاركين إلى توقعاتهم بحصول تغييراتٍ في نموذج عمل القطاع، حيث ستتغير العمليات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث يرى 43% من المشاركين أن هذه التغييرات ستكون جذرية، فيما اعتبر 26% منهم أن تكون هذه التغييرات طفيفة مدفوعةً بشكل رئيسي بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية وتغير السلوكيات الاستهلاكية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمود غازي بيلكوزن، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: "يبدي 76% من المشاركين في الاستبيان استعدادهم لمواجهة التحديات القادمة، مما يعزز تعافي القطاع في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن 36% يتوقعون نمو القطاع خلال الأعوام الخمسة القادمة في ارتفاع ملحوظ مقارنةً مع 29% في استبيان عام 2018، مما يشير إلى ازدياد مستوى التفاؤل على مستوى القطاع".

ووفقاً للمشاركين في الاستبيان، تُعتبر قطع الغيار والمكونات والأجهزة الإلكترونية ومعدات التصليح والصيانة أكثر الشرائح عرضةً لحالات التعطل في الشرق الأوسط.

وتبرز السيارات الكهربائية والهجينة كأهم عوامل الاضطراب في قطاع السيارات التقليدية العاملة بالوقود، حيث تشكل سيارات نقل الركاب عامل التغير الأهم في هذا الإطار. ويتوقع 84% من المشاركين أن تشهد المنطقة تحولاً نحو استخدام وقود بديل، بزيادةٍ تبلغ 4% مقارنةً باستبيان عام 2018.

وأضاف بيلكوزن: "كشف 40% من المستخدمين في الشرق الأوسط عن تلقيهم استفسارات من العملاء حول المنتجات والخدمات الخاصة بالسيارات العاملة بالوقود البديل، في حين أكد 55% من المشاركين في الاستبيان والعاملين في قطاع صيانة السيارات أنهم لم يستثمروا حتى الآن في المعدات الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية، رغم إدراك معظمهم لأهمية القيام بذلك".

ويتوقع أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط، ازدهار سوق السيارات الكهربائية والهجينة والعاملة بالطاقة الشمسية بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تساهم عملية التسعير والسياسات الحكومية في تعزيز هذا التغيير. لكن السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني لن تلقى الرواج ذاته حتى عام 2031، رغم أن 31% من المشاركين يعتقدون بأن السيارات ذاتية القيادة ستدخل أسواق المنطقة خلال خمسة أعوام، بينما يتوقع 51% منهم تناقص أعداد السيارات الخاصة متأثرة بانتشار شركات ركوب ومشاركة السيارات.

وسيتم عرض التقرير الكامل ضمن أكاديمية أوتوميكانيكا، إحدى الفعاليات الرئيسية في معرض أوتوميكانيكا دبي، حيث تقدم مجموعة من الخبراء الدوليين والهيئات الحكومية والجهات الرائدة في القطاع فرصةً للمشاركين للاطلاع على رؤى معمقة حول قطاع خدمات ما بعد البيع والمستجدات الاستراتيجية في السوق. وسيتوفر التقرير للتحميل لاحقاً من خلال الموقع الإلكتروني https://automechanika-dubai.ae.messefrankfurt.com.

واختتم بيلكوزن: "يساهم التقرير في تزويد الجهات العاملة في قطاع خدمات السيارات ما بعد البيع في الشرق الأوسط بأفكار ورؤى معمّقة تساعد على توجيه استراتيجيات الاستمرار والنمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة وما بعدها".

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لمحة عن ميسي فرانكفورت

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمتلك مساحاتها ومرافقها الخاصة لإقامة مثل هذه الفعاليات. وتضم المجموعة حوالي 2,450 موظفاً في مقراتها في فرانكفورت و29 شركة تابعة لها في مختلف أنحاء العالم؛ وتقدّر مبيعاتها السنوية بحوالي 257 مليون يورو في عام 2020، بعد وصول مبيعاتها إلى 736 مليون يورو العام السابق. وحافظت الشركة على شبكتها العالمية مع مختلف مجالات القطاع حتى خلال الأوقات الصعبة التي سببتها الأزمة. وترتبط الشركة بعلاقات وطيدة مع القطاعات الصناعية، وتزود عملاءها بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بكل كفاءة في إطار مواقع وخدمات معارضها وفعالياتها ذات الصلة. وتمتلك الشركة شبكة مبيعات عالمية متماسكة تعتبر أبرز مزاياها، وتمتد في جميع أنحاء العالم. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الميدانية وعبر الإنترنت، بما يكفل تزويد العملاء حول العالم بمستوى عال ومستمر من الجودة والمرونة عند التخطيط لتنظيم فعاليات وإدارتها. كما توسّع خبراتها الرقمية من خلال نماذج عمل جديدة. وتضم مجموعة خدمات الشركة تأجير الأرض للمعارض، وإقامة المعارض التجارية والتسويق لها، وخدمات الموظفين والخدمات الغذائية. يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت الألمانية، وتعود ملكيتها لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

لمحة عن ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط

تضم محفظة إنجازات ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط 16 معرضاً منها أوتوميكانيكا دبي، وأوتوميكانيكا الرياض، وبيوتي ورلد ميدل إيست، وبيوتي ورلد السعودية، وهاردوير آند تولز الشرق الأوسط، وهايبرموشن دبي، وإنترسك،وإنترسك السعودية، وإنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط، ولايت الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج السعودية، وأسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، وبايبر ورلد الشرق الأوسط، وبرولايت آند ساوند الشرق الأوسط، وإس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط؛ فضلاً عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات من بينها قمة ديجيتال نكست، ومؤتمر ثينك لايت، والمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.messefrankfurtme.com

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