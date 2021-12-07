دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، عن تصنيفها كشركة رائدة عن منصة Trend Micro Vision One في تقرير Forrester New Wave الخاص بمجال خدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للربع الرابع لعام 2021، حيث حازت الشركة على التقييم الأعلى لعروضها وخدماتها الحالية من بين 14 مزود خدمة آخر.

وأشاد العملاء الذين استشهد بهم تقرير "فورستر- Forrester" بحلول وخدمات تريند مايكرو بالنظر إلى "قدرات الشركة في تزويد رؤية كاملة للبيئة من الناحية الأمنية بصورة فاعلة وغير تقليدية. كما أنها الوجهة المثالية للشركات التي تحتاج إلى مجموعة خدمات أمنية قوية وسهلة التشغيل، أو المؤسسات التي تبحث عن منصة تسهم في تحقيق الاندماج القياسي والمتكامل للأدوات الأمنية التقليدية مع الخدمات الأساسية المقدمة للعملاء".

وحول هذا الإنجاز الهام علق د. معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً :"في أعقاب الواقع الجديد وجدت الشركات نفسها أمام تحديات كبيرة تتطلب توخي الحذر في جميع الأوقات لحماية البنى التحتية الرقمية الخاصة بها من أية مخاطر أمنية. للتغلب على هذه التحديات، تحتاج هذه الشركات إلى منصة قوية وقادرة على التصدي للتهديدات الأمنية الحديثة وتجهيز فرق العمليات الأمنية بكل ما يحتاجون له من حلول متكاملة، وكجزء من مسؤوليتنا أخذنا على عاتقنا إيجاد الحل. في هذا السياق، فإن هذا التصنيف يأتي كتتويج لهذه الجهود المستمرة التي يقوم بها أعضاء فريقنا كما أنه يعد بمثابة دافع لنا للاستمرار في الابتكار والاستثمار في الحلول المعدة للتعامل مع المستقبل خصوصاً في ظل مساعينا لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي".

وحصلت حلول XDR المقدمة من تريند مايكرو على التقييم الأعلى من بين 14 مزود خدمة آخر وذلك في 7 من أصل 10 فئات شملت: التغطية، والكشف، والبحث، وبنية المنتج، وتعقب الهجمات، وأمان المنتج، والتغطية الأمنية التي يوفرها المنتج.

وصنفت تقارير Forrester تريند مايكرو كشركة رائدة عن عدد من المنتجات والحلول الأمنية على مدار الأعوام الماضية وذلك في تقارير Forrester Wave™: Enterprise Email Security للربع الثاني لعام 2021، وتقرير Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service للربع الثاني كذلك من عام 2021، بالإضافة إلى الدراسة المسحية المتعلقة بالعوائد الاقتصادية لحلول تريند مايكرو والتي أجرتها شركة Forrester للاستشارات بالنيابة عن تريند مايكرو . وأشار التقرير إلى أن منصة Cloud One التي تقدمها تريند مايكرو يمكن أن تحقق عائد استثمار يصل إلى أكثر من 188% على مدار ثلاثة أعوام.

وتقدم منصة Trend Micro Vision One ميزات تتجاوز ما تقدمه حلول XDR أو حلول EDR السابقة وذلك لربط البريد الإلكتروني والنقاط الطرفية والخوادم وأعباء العمل السحابية والشبكات من خلال استخدام تحليلات أمان قوية لتنسيق البيانات مع تقنيات الاستخبار عن التهديدات السيبرانية. تسهم هذه الميزات في إنتاج تنبيهات أقل وثقة أكبر بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للتهديدات عبر منصة واحدة.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.trendmicro.com

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