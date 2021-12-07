تنامي مشاريع تخزين الطاقة في المنطقة مدفوع بالأهداف الطموحة لقطاع الطاقة المتجددة وتنامي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

من المخطط أن يتم تنفيذ 30 مشروعاً لتخزين الطاقة في المنطقة في الفترة بين 2021 إلى 2025، ويُتوقع أن تستحوذ البطاريات على 45% من إجمالي السعة الإجمالية لتخزين الطاقة إقليمياً بحلول عام 2025

ابيكورب تحدد عشرة توصيات داعمة لتكامل حلول تخزين الطاقة، بما في ذلك إنشاء تحالف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتخزين الطاقة لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

الدمام، المملكة العربية السعودية: أشار التقرير الأخير الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، والذي يحمل عنوان "تفعيل قدرات أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى ضرورة الإسراع في زيادة حجم مشاريع الطاقة المتجددة المتغيرة (variable renewable energy) أو (VRE) اختصاراً، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على البَرّ وغيرها، وكذلك ضرورة تكامل تلك المشاريع مع شبكات الكهرباء لبلوغ أهداف الطاقة المتجددة التي وضعتها دول المنطقة على المدى المتوسط.

ويشير التقرير إلى أن حلول تخزين الطاقة تسهم بشكل كبير في زيادة حجم هذا النوع من المشاريع لكونها تعزز ثبات القدرة الكهربائية لمحطات التوليد ومرونة الشبكات، بالإضافة إلى أهمية هذه الحلول في التعامل مع تقطع الطاقة المتجددة المتغيرة والانقطاعات التي قد تطرأ على إمدادات الكهرباء، وغيرها من الخدمات الثانوية.

كما يحدد التقرير عشر توصيات رئيسية من شأنها تسريع عملية تكامل أنظمة تخزين الطاقة مع شبكات الكهرباء الوطنية، وتشمل مقترحات لتطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة، والتعاون بين الأطراف المعنية، والاتفاق حول ملكية الأصول في سلاسل قيمة الطاقة الكهربائية، وغيرها من التوصيات.

الأهداف التي حددتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة المتجددة تعزز انتشار حلول تخزين الطاقة

اكتسبت أنظمة الطاقة المتجددة زخماً كبيراً في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد الماضي، ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بالدرجة الأولى بالأهداف الطموحة التي حددتها دول المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك الانخفاض المستمر في تكلفة التقنيات ذات الصلة، إلى جانب قيام تلك الدول بضخ الاستثمارات في التقنيات منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون في إطار عملية تحول الطاقة وتنويع مصادرها.

وتعكس الأهداف التي حددتها حكومات دول المنطقة لمصادر الطاقة المتجددة على المديين المتوسط والطويل التزام هذه الدول بزيادة حصة هذه المصادر في مزيج الطاقة. فعلى صعيد الطاقة الكهربائية على سبيل المثال، تترواح هذه الحصة بين 15% إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولَّدة.

هذا وتكمن أهمية حلول تخزين الطاقة – سواء كانت كهربائية أو كهروكيميائية (بطاريات) أو كيميائية أو حرارية – في كونها تعزز ثبات القدرة المولَّدة من الكهرباء من جهة، وتمكّن مشاريع الطاقة المتجددة من زيادة سعة الإنتاج لتصل إلى عدة جيجاوات من جهة أخرى.

ويشير التقرير إلى أن وتيرة تكامل حلول تخزين الطاقة في المنطقة العربية مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية هي: ضرورة فنية بحتة ناجمة عن الانتشار السريع لمصادر الطاقة المتجددة، والتطورات التقنية التي جعلت تكلفة هذه الحلول أكثر تنافسية بمرور الوقت، وأخيراً التطور الحاصل في أسواق الكهرباء والسياسات الداعمة والمحفزة للاستثمارات.

إلى ذلك أوضح الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب أن ضرورة توفير حلول تخزين طاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعود في المقام الأول إلى الأهداف الطموحة لدول المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، والطلب المتنامي على الكهرباء لا سيما في أوقات الذروة، وذلك نتيجة تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والتوجه إلى تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن دول المنطقة العربية تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة بفضل توافر الأراضي الشاسعة وانخفاض تكلفة توليد الطاقة من الشمس والرياح، مما يتيح لها فرصة أن تكون في طليعة الدول في قطاع تخزين الطاقة وعملية تحول الطاقة عموماً.

تنفيذ حلول تخزين الطاقة

يتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً تطبيق عدة تقنيات لتخزين الطاقة، منها تخزين الطاقة الكهربائية بضخ المياه المحنجزة في السدود (pumped hydro storage)، وتخزين الطاقة الكهروكيميائية (electrochemical energy storage) والتي تُستَخدم فيها في الغالب بطاريات الصوديوم والكبريت (sodium-sulfur) وبطاريات أيونات الليثيوم (lithium-ion)، حيث تتركز معظم المشاريع المخطط لها والمشاريع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعُمان) وشمال أفريقيا (مصر والمغرب والجزائر وتونس)، إلى جانب بعض المشاريع في منطقة بلاد الشام (الأردن والعراق ولبنان).

الجدير بالذكر أنه يوجد في المنطقة حالياً 30 مشروعاً مخططاً له لتخزين الطاقة بين عامي 2021 و2025، تبلغ سعتها الإجمالية/طاقتها الإجمالية 653 ميجاوات/3,382 ميجاوات ساعة، منها 24 مشروعًا لتكامل الطاقة المتجددة المتغيرة وتدعيم استقرار الشبكات الكهربائية. ومن المتوقع أن تقفز حصة البطاريات من إجمالي سعة تخزين الطاقة في المنطقة من مستواها الحالي عند 7% إلى 45%بحلول عام 2025.

تحديات وتوصيات

على الرغم من التوقعات القوية بنمو أسواق حلول تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هناك تحديات مالية وتنظيمية وسوقية عدّة تعيق تكامل هذه الحلول مع شبكات الطاقة الكهربائية الموجودة حالياً وزيادة الاستثمار فيها، وبالتالي ينبغي إيجاد حلول فعالة للتعامل مع هذه المعوقات من خلال سياسات تؤسس لبناء سوق طاقة متطور ومتكامل.

إلى ذلك قال سهيل شاتيلا، أخصائي طاقة أول في ابيكورب والمؤلف المشارك للتقرير أن حلول تخزين الطاقة عنصر أساسي في عملية تحول الطاقة من وجهة نظر ابيكورب، فإلى جانب عزم الشركة تخصيص مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين لتمويل مشاريع صديقة للبيئة والمجتمع، ستستعى ابيكورب بالتوازي مع ذلك إلى القيام بدور فاعل في بناء الشراكات بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات المالية التي تعيق نمو قطاع حلول تخزين الطاقة في المنطقة والاستفادة منه بالشكل الأمثل.

هذا ويحدد التقرير عشرة توصيات رئيسية لتكامل هذه الحلول في أسواق الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية، ومن هذه التوصيات إنشاء تحالف على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا لتخزين الطاقة، وهو عبارة عن منظمة تحظى بتأييد ودعم القطاعين العام والخاص هدفها تطوير حلول تخزين الطاقة في المنطقة من خلال مد جسور الشراكة والتواصل بينهما. كما يقترح التقرير تصنيف أصول تخزين الطاقة كفئة منفصلة عن سلاسل إنتاج وتوصيل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحديد أهداف تخزين الطاقة ضمن سياسات الطاقة الوطنية للدول، ووضع حوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص، وإدراج حلول تخزين الطاقة ذات السعة الكبيرة (utility-scale) في أطر السياسات التي تحكم التمويل الأخضر، وغيرها من التوصيات.

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لمحة حول الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم ابيكورب بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة. وتطبق الشركة أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع عملياتها، حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13? من محفظة قروضها، التي تبلغ حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، وتشمل شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص في 25 دولة. تحمل ابيكورب تصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف (AA) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ويقع مقرّها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

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