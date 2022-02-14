المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 250 (ISIN BH000W038037)من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 16 فبراير 2022 إلى 18 مايو 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.35% مقارنة بسعر العائد 1.39% للإصدار السابق بتاريخ 12 يناير 2022 ، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 158%.

#بياناتحكومية

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