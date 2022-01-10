المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 249 (ISIN BH0007387275)من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 12 يناير 2022 إلى 13 أبريل 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.39% مقارنة بسعر العائد 1.46% للإصدار السابق بتاريخ 15 ديسمبر 2021 ، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 189%.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022