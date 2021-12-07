المنامة, البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 196 (ISIN BH00068H4W07)من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 9 ديسمبر 2021 إلى 9 يونيو 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.63% مقارنة بسعر العائد 1.43% للإصدار السابق بتاريخ 4 نوفمبر 2021، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 552%.

#بياناتحكومية

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