المنامة, البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 197 (ISIN BH0001101714)من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 6 يناير 2022 إلى 7 يوليو 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.65% مقارنة بسعر العائد 1.63% للإصدار السابق بتاريخ 9 ديسمبر2021، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 628%.

#بياناتحكومية

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