المنامة, البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 198 (ISIN BH00081142G9)من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 3 فبراير 2022 إلى 4 أغسطس 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.52% مقارنة بسعر العائد 1.65% للإصدار السابق بتاريخ 6 يناير2022، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 393%.

#بياناتحكومية

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