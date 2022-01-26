المنامة, البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1897 ((ISIN BH0007M692P6 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 30 يناير 2022 وتنتهي في 31 يوليو 2022، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.52% مقارنة بسعر الفائدة 1.67%للإصدار السابق بتاريخ 26 ديسمبر 2021.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.236%وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.222%علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 233%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

#بياناتحكومية

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