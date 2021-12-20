المنامة, البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1891 (ISIN BH00064O1012) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 22 ديسمبر 2021 وتنتهي في 23 مارس 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.47% مقارنة بسعر الفائدة 1.46% للإصدار السابق بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.62962%وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.62200% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 118%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

#بياناتحكومية

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