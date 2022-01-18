المنامة, البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 89 (ISIN BH0003556774) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 20 يناير 2022 وتنتهي في 19 يناير 2023، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.77% مقارنة بسعر الفائدة 1.72% للإصدار السابق بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.24246% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.11500% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة .164%

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

#بياناتحكومية

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