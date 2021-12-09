أعلنت شركة إيدج القابضة تولي كريم مأمون مهام رئيس القطاع التجاري في الشركة وذلك ضمن خطتها لإعادة هيكلة الشركة واستقطاب الكفاءات في القطاع العقاري وهو ما يتزامن مع خطة توسعية للشركة خلال العام الجديد تستهدف إضافة مشروعات جديدة لمحفظة الشركة.

وقال المهندس أحمد عبدالخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الهندسي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة اليوم، إن الشركة تهتم بتعيين الكوادر التى تقدم اضافات قوية للشركة فى السوق العقاري، حيث أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية بالإعلان عن مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبارة عن برج فندقي 5 نجوم بإدارة كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أن "إيدج القابضة" تسعى لكسب ثقة العميل من خلال المصداقية فى مشروعاتنا، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ 85% من مشروع "أويا" السكني، وسيتم البدء فى تنفيذ مشروع "اويا تاورز" خلال العام المقبل.

وتابع عبدالخالق أن خطة طروحات الشركة تتناسب مع الأوضاع التى تشهدها السوق، وذلك وفقا لدراسات أعدتها للتوسع وتحقيق معدلات تنفيذ متقدمة فى مشروعاتها القائمة وتستهدف تطوير منتجات عقارية تجذب شريحة جديدة من العملاء راغبى الاستثمار والشراء فى العاصمة الإدارية.

وأضاف أن تعيين ”كريم مأمون” رئيساً للقطاع التجاري بالشركة يأتي ضمن خطة الشركة لاستقطاب الكفاءات، خاصة أن مأمون نجح في تحقيق نتائج قوية في سوق العاصمة الإدارية مع عدة شركات، بجانب الشركات التي ساهم في وضعها في مصاف شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى النتائج البيعية التي حققها مدعومة بالأرقام.

وقال كريم مأمون، أقامته الشركة اليوم، إنه تم وضع دراسة تسويقية متكاملة لمشروعات الشركة قيد التطوير والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق المستهدف البيعي، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية جديدة تهدف لجذب شرائح العملاء من راغبى السكن والإستثمار لمشروعات الشركة.

وأشار مأمون، إلى أن الشركة لديها مشروع رئيسي هو «أويا» ويقام على مساحة 30 فداناً ويضم 1350 وحدة سكنية «شقق ودوبلكس» نصف تشطيب بمساحات تتراوح بين 123 و270 متراً مربعاً للشقق وبين 270 و360 متراً للدوبلكس، ويضم مول متعدد الاستخدامات «O HUB» يقام على 13 ألف متر مربع ويضم أنشطة متنوعة «تجارى – إدارى – طبى» بإجمالى 300 وحدة بمساحات متنوعة وتحتفظ الشركة بملكية %75 من المشروع وتؤجرها، بينما تعرض %25 بالوحدات الإدارية والطبية للبيع.

وأوضح أن أبراج «أويا تاورز» التي تقع بمنطقة MU19 فى الداون تاون والمقامة على مساحة 15 ألف مترمربع، تم تصميمها على هيئة برجين بارتفاع 111 متر، تشمل 30 طابقاً، وتضم أنشطة متنوعة "تجاري – إداري – فندقي- طبى".

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