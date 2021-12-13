بات بإمكان عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اختيار حلول التصميم الداخلي الحديثة والعصرية بسهولة تامة عبر هواتفهم المحمولة

أعلنت ليف سبيس Livspace، أكبر منصة متعددة القنوات للتصاميم الداخلية والتجديد في الهند وجنوب شرق آسيا، ومجموعة السليمان عن تعيين عمران علي كرئيس تنفيذي لشركة JV-led في منطقة الشرق الأوسط. وسيتولى عمران إدارة عمليات الشركة، مع تشكيل فريق قيادي لبدء العمليات في المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس منظومة متكاملة تضم استوديوهات التصميم والمقاولين والبائعين والعلامات التجارية لتحقيق نجاح واسع النطاق في الأسواق المشمولة بنطاق عمله.

وتوفر العلامة الرائدة، بفضل منصتها المبتكرة والوحيدة على مستوى القطاع، الفرصة للجمع بين العملاء من مالكي المنازل ومحترفي التصميم والمزودين والعلامات التجارية المتنوعة في حاضنة فريدة ومدارة رقمياً. ودخلت ليف سبيس في شراكة استراتيجية استثنائية مع مجموعة السليمان، لتقديم حلول للتصاميم والتجديد من المستوى العالمي للمنازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما يخطط الطرفان لتوسيع فريق العمل، عبر الاستثمار في أفضل المواهب من المستويات المختلفة، لتشكيل منظومة تضم ما لا يقل عن 500 شريك متخصص في التصميم وتحسين المنازل في المنطقة بحلول عام 2022.

وتعليقاً على تعيينه، قال عمران: "يعتبر سوق المملكة العربية السعودية من أهم الاسواق الجاذبة للاستثمارات، حيث تبلغ قيمة قطاع الديكور الداخلي والتجديد 8 مليارات دولار أمريكي. وكلي ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تلبية احتياجات الديكور الداخلية وتجديد المنازل، في إطار تجارب خالية من المتاعب. وذلك بفضل منصة ليف سبيس التكنولوجية وكتيبات نماذج التشغيل والعلامات الخاصة، والقدرات التي تتمتع بها مجموعة السليمان وقدرتها في الوصول إلى السوق بسهولة، وخبرتها الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والتخزين. أنا متحمس لتأسيس فريق متميز بأداء استثنائي، والذي يمتلك رؤية موحدة لخدمة الآلاف من مالكي المنازل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط قريباً".

ومن جهته، قال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان: "نحن متحمسون جدًا لتولي عمران قيادة هذا المشروع المشترك الذي تم إنشاؤه حديثًا بالتعاون مع ليف سبيس. سيقوم عمران بقيادة عملياتنا المشتركة في المنطقة على نحو استثنائي عبر منظومة متكاملة تساهم في تحسين حياة العملاء، نظراً لدوره الحيوي في تأسيس ليف سبيس كشركة رائدة في الهند. يتمتع عمران بخبرة تزيد عن عشر سنوات في الشركات التقنية الناشئة والاستراتيجيات والاستشارات. ونحن على ثقة تامة بأن عمران، سيكون قادراً على القيام بدور فاعل في تعزيز شراكتنا، عبر الاستثمار في الكم الهائل من الفرص والإمكانات وبالتالي تقديم خدمة ممتازة للعديد من العملاء. وسيساهم النمو الهائل للفرص في سوق الإسكان السعودي والزيادة الكبيرة في ملكية المنازل بين السكان السعوديين، مدفوعة بمبادرات ومشاريع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى تسهيل المهمة التي سيتولاها عمران خلال السنوات القادمة".

من جهة أخرى، سيركز عمران على تقديم عرض متكامل يلبي احتياجات الديكورات الداخلية والتجديد لأصحاب المنازل مع الارتقاء بقدرات الاكتشاف وتعزيز الشفافية وتحسين مستويات الجودة وتطوير القدرة على التنبؤ.

وتحفز مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 امتلاك المنازل، عبر مجموعة واسعة من النماذج السكنية المكونة من الفلل إلى الشقق السكنية في المباني الشاهقة، ما يؤكد الحاجة إلى إجراء عمليات تصميم وتنفيذ داخلي بجودة عالية. وبناء على ذلك، استثمرت ليف سبيس ومجموعة السليمان، حوالي 50 مليون دولار في إطار هذه الشراكة لدعم النمو عبر المنطقة، وتعزيز ريادتهما في السوق. كما يخطط الطرفان لتوسيع فريق العمل، عبر الاستثمار في أفضل المواهب من المستويات المختلفة، لتشكيل منظومة تضم ما لا يقل عن 500 شريك متخصص في التصميم وتحسين المنازل في المنطقة بحلول عام 2022.

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نبذة حول ليف سبيس Livspace

تعتبر ليف سبيس Livspace أكبر وأسرع منصة متعددة القنوات الأكثر موثوقية لتجديد ديكورات المنازل الداخلية والأسرع نموًا في الهند وجنوب شرق آسيا. تستخدم الشركة تقنيتها الخاصة لتوفير حل تجديد شامل لأصحاب المنازل - بدءًا من التصميم وحتى تجديد جميع غرف المنزل. نظمت المنصة قطاع مجزأ، يجمع بين المصممين والعلامات التجارية والمصنعين والمقاولين لتمكين تجربة موثوقة ويمكن التنبؤ بها مثل التجارة الإلكترونية. وتوفر الشركة خدماتها حاليًا في سنغافورة بالإضافة إلى ثلاثة عشر منطقة مركزية وغير مركزية في الهند (بنغالورو، دلهي، نويدا، جورجاون، مومباي، ثين، بيون، حيدر أباد، أحمد أباد، كلكتا، كوتشي، جايبور وتشيناي). وحققت ليف سبيس Livspace نموًا هائلاً منذ إطلاقها، حيث قامت بتسليم أكثر من 100،000 غرفة وبيع أكثر من 7.5 مليون وحدة SKU من خلال منصتها. ويقدر رأس مال الشركة بما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي من بعض كبار المستثمرين العالميين بما في ذلكIngka Ventures (IKEA)، و TPG Growth، و Goldman Sachs، و Kharis Capital، و Venturi Partners، و FFP ( بيجو القابضة)، و EDBI، و Bessemer Venture Partners، Jungle Ventures و Helion Ventures و .UC-RNT

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.livspace.com

نبذة حول مجموعة السليمان:

مجموعة السليمان، شركة مملوكة لعائلة السليمان، تم تأسيسها من قبل س. الدكتور غسان أحمد السليمان عام 1983 م في جدة بالمملكة العربية السعودية. مجموعة السليمان شركة تجزئة من المستوى الأول، بالإضافة إلى توفير مجموعة خدمات ذات صلة بتجارة التجزئة، تمثلها 6 شركات تخدم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بمتوسط ​​4000 موظف في السنة المالية 21. وتشمل أنشطتها التجارية ثلاثة قطاعات، التجزئة متعددة القنوات والخدمات والعقارات بالتجزئة. يحتوي قطاع التجزئة متعدد القنوات على نموذجين للأعمال هما "مفاهيم العلامة التجارية" و "المنصات وأماكن السوق". يأتي قطاع الخدمات مدفوعًا بالنمو المستمر في التجارة الإلكترونية ما يعزز أهمية "موثوقية التجارة الإلكترونية" و "التسليم خلال الوقت المنشود" و "الخدمات المنزلية". يركز قطاع العقارات بالتجزئة على دعم أعمال تطوير وتوسيع قطاع البيع بالتجزئة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alsulaimangroup.com/livspace /

للتواصل الاعلامي :

عمر عبدربه

مجموعة إم إس إل للعلاقات العامة

موبايل: 3611 584 050

بريد إلكتروني: omar.abdraboo@mslgroup.com

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