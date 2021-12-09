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سيساهم حرب في تعزيز حضور الشركة في السوق وتوجيه استراتيجية نموها
الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم شركة “Gulf Software Distribution”، الشركة الرائدة في مجال توزيع البرمجيات في منطقة الخليج، عن تعيين جيمس حرب بمنصب المدير العام، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على توسيع حضور الشركة في السوق وتوجيه استراتيجية النمو وتحسين الإيرادات. ويتمتع حرب بتاريخ مهني طويل في تحفيز الأفكار المبتكرة والتغيير الإيجابي، مع القدرة على تعزيز العلاقات والشراكات مع العملاء الإقليميين، بما يساهم في دعم نمو الشركة في أسواق منطقة الخليج.
ويتمتع حرب بخبرة تزيد عن 25 عامًا في العمل ضمن مناصب قيادية مهمة. وهو متمرس في قيادة وإدارة الاستراتيجيات المؤسسية وتحويل الأعمال وعقد الشراكات والتحالفات. ولديه سجل حافل في العمل ضمن الأسواق المحلية والعالمية شديدة التنافسية، وتحفيز توسيع أسواق المنتجات وتحسين الإيرادات والأرباح.
وقبل تولي منصبه الحالي، قاد جيمس فريق العمليات والمبيعات لدى شركة "بلو تك الخليج" في المنطقة. ولديه خبرة عميقة في العمل مع شركة "أي بي أم" الشرق الأوسط، حيث عمل لنحو عشرين عامًا شغل خلالها العديد من المناصب القيادية، وتولى مسؤولية تحسين الإيرادات وبناء شبكة الشركاء.
وبهذه المناسبة قال جيمس حرب: "أنا سعيد بالانضمام إلى شركة “Gulf Software Distribution” في هذه المرحلة المحورية من النمو، وأعتقد بأن أمامنا فرصة مهمة لترك بصمتنا في السوق الإقليمية. وأتطلع للعمل مع فريقي لتقديم حلول تلبي احتياجات عملائنا وتدعم استراتيجيات النمو الخاصة بهم، لا سيما في زمن التقنيات الرقمية والتحول الكبير الذي تشهده المنطقة".
وتختص شركة “Gulf Software Distribution” في توزيع خدمات القيمة المضافة لمساعدة الشركاء على توسيع حضورهم في السوق وتنمية أعمالهم. وتعتبر الشركة أكبر موزع لخدمات قيمة مضافة لشركة "أي بي أم" في منطقة الخليج العربي، وهي الموزع الوحيد لتقنيات شركة "Cloudflare".
#بياناتشركات
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نبذة عن شركة Gulf Software Distribution
شركة “Gulf Software Distribution” تقدم مجموعة شاملة من حلول برمجيات شركة "أي بي أم"، وأكثر المناهج شمولية في سوق توزيع خدمات القيمة المضافة في أسواق المنطقة. ويقع مقر الشركة في مدينة دبي للإنترنت، وإلى جانب دولة الإمارات، لديها مكاتب في قطر والكويت وعمان والبحرين وباكستان.
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ويبر شاندويك
الهاتف: +971 4 445 2245
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