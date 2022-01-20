القاهرة: أعلنت اليوم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م. ("الشركة")، والمقيدة في البورصة المصرية تحت گود FWRY.CA عن خططها لزيادة رأسمالها المصدر بمبلغ 800 مليون جنيه مصري زيادة نقدية تسدد نقدأ لصالح قدامى المساهمين، على أن تستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق MyFawry. كما سوف تسهم الزيادة في وضع الشركة في صدارة الشركات التي لديها فرصة لتطبيق (Super App) في مصر، علاوة على تعزيز مكانة الشركة في جذب أكبر عدد من التجار وسلاسل التوريد. كما سيتم توجيه جزء من حصيلة الزيادة لتنفيذ استراتيجية الشركة الاستثمارية والتي ترتكز على التوسع في الابتكار ودعم منظومة الشركات الناشئة عالية النمو وشركات التكنولوجيا المالية startups and fintech، والتي تعد بدورها مكملة العروض الشركة من خلال التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين وغيرها من القطاعات.

وافق مجلس الإدارة وكذلك الأعضاء الممثلين للمساهمين الرئيسيين للشركة في مجلس الإدارة (سواء الممثلين للمستثمرين والمؤسسات المالية على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الإسمية لتمويل المشروعات وخطط الشركة التوسعية في حالة الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية (ADSs) للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم تحديد توقيت الطرح أو عدد شهادات الإيداع والسعر المقترح لإصدارها. كما أن اتمام الطرح يخضع لظروف واحتياجات السوق واصدار الموافقات الرقابية من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين، وبالتالي في الوقت الحالي لا يوجد ضمان بشأن إتمام الطرح من عدمه، أو بشأن الحجم الفعلي للطرح وشروطه.

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نبذة عن فوري

فوري هي أكبر منصة رقمية للمعاملات والدفع الإلكتروني في مصر، وتخدم المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها. ومنذ تأسيسها في عام 2008 ، تعمل الشركة على تقديم وسائل لدفع الفواتير والخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك توفير حلول الدفع، وحلول التجارة الإلكترونية و/ أو حلول التمويل متناهي الصغر للمستهلكين والشركات من خلال أكثر من 200.000 وكيل ومجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، ومحافظ الهاتف المحمول، ونقاط البيع لدى تجار التجزئة. ومن خلال نموذج عملها القائم على التعامل اللامركزي بين الأقران، تمكن الشركة غيرها من الشركات على اختلاف أحجامها قبول المدفوعات الإلكترونية، مع تمكين المستهلكين من السداد بشكل ملائم وأمن للتجار من خلال شبكة الشركة. وتشمل شبكة التجار التابعة للشركة على الصعيد الوطني التجار العاملين في مجالات الاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والبقالة والأدوات المكتبية والبريد. ومن خلال شبكة تضم أكثر من خمسة وثلاثين بنگا شريگا وشيكة أعضاء واسعة، تعد الشركة قادرة على معالجة ثلاثة ملايين معاملة يوميا في المتوسط، وتخدم قاعدة عملاء تقدر بخمسة وثلاثين مليون مستخدم شهريا.

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