دبي: عرضت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث تقع العاصمة سيدني، ابتكاراتها العالمية في مجال الأغذية الزراعية بالإضافة إلى قدراتها التصنيعية لتعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال مأدبة عشاء جمعت كبار الشخصيات في حدث أقيم في جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي.

ترأس الحدث المفوّض التجاري الأول لولاية نيو ساوث ويلز المُعين حديثًا في منطقتي الهند والشرق الأوسط، السيد فيش بادمانابان والسيد معين أنور، مفوّض التجارة والاستثمار في نيو ساوث ويلز في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تسليط الضوء على الشركات البارزة في نيو ساوث ويلز في مجال التكنولوجيا الزراعية والأغذية والمشروبات وفرص الاستثمار الرئيسية.

شهد هذا الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين نيو ساوث ويلز ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية، مما يعزز التزام نيو ساوث ويلز بالمنطقة ويخلق فرصًا قطاعية مستقبلية بين الطرفين.

وفي هذه المناسبة قال سعادة صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية إن مذكرة التفاهم تمثل تحولًا مهمًا وملهمًا في كيفية تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة ونيو ساوث ويلز.

"نظرًا للتغيّرات السريعة التي تشهدها الأسواق، لا بدّ من اعتماد طرق عمل مختلفة عن السابق، إذ يجب أن نصبح أكثر مرونة وارتباطًا مع الواقع الجديد. سنعمل على توحيد جهودنا بشكل استباقي لجمع مصنعي الأغذية والمشروبات من الإمارات العربية المتحدة ونيو ساوث ويلز بهدف تحقيق نتائج تعود بالفائدة للطرفين."

كما عبّر بادمانابان عن أهميّة التعاون في كلمته "بين آثار الوباء وتغير المناخ، باتت الحاجة إلى الابتكار والتعاون في مجال الأمن الغذائي ماسّة أكثر من أي وقت مضى."

وقال السيّد بادمانابان: "تتمتع نيو ساوث ويلز بسمعة عريقة في مجال منتجات الأغذية والمشروبات عالية الجودة والآمنة والمستدامة، وشبكات الشحن الراسخة وقدرات البحث والتصنيع المتقدمة. فهذا هو التوقيت الأمثل لولاية نيو ساوث ويلز كي تنطلق إلى العالمية."

وحضر هذا الحدث مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من أستراليا والشرق الأوسط ومن بينهم سعادة إيان هاليداي ، القنصل العام الأسترالي في دبي؛ والسيد جاستن ماكجوان، المفوض العام الأسترالي لدى معرض إكسبو 2020 دبي، والسيد أحمد سعيد بلوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات وعضو مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية؛ والسيد محمد الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، والسيد خليفة الرميثي، مدير الشؤون الحكومية لسلال للأغذية والتكنولوجيا، والسيد محمد حاج، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية.

هذا وقامت ست شركات في نيو ساوث ويلز بعرض أعمالها على المشترين والمستثمرين والموزعين وتجار التجزئة الحاضرين. فقد تم اختيار شركات التكنولوجيا الزراعية الثلاث وشركات الأغذية والمشروبات الثلاث بعد مشاركتها في فعاليّات تأهّل تنافسيّة، وقد ساعدتها حكومة نيو ساوث ويلز لإنتاج مقاطع فيديو احترافية بهدف دعم العرض الذي قدّمته في حفل العشاء.

إلى جانب زيادة بصمتها في مجالي التصدير والتجارة في الشرق الأوسط، تجذب نيو ساوث ويلز بشكل متزايد الاستثمار الخارجي في قطاع الأعمال التجارية الزراعية المخصصة ومناطق الشحن.

"تقوم نيو ساوث ويلز بإنشاء منطقة أعمال زراعية ذات مستوى عالمي في غرب سيدني أيروتروبوليس، حيث ستدعم إنتاج منتجات مستدامة وعالية الجودة وطازجة وأغذية استهلاكية مُعدة مسبقًا، معزّزة بقدرة سلسلة التوريد عالية السرعة الخاصّة بالمطار الدولي الجديد الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيّام الأسبوع والمقرر افتتاحه في العام 2026. "

وأضاف السيد بادمانابان: "نحن نعمل أيضًا على تطوير مناطق تنشيط إقليمية خاصة في موقع استراتيجي بالقرب من مناطق زراعة السلع الرئيسية مع إمكانية الوصول إلى النقل العالمي والخدمات اللوجستية وقدرات البحث والتطوير."

تضمّ نيو ساوث ويلز أربع جامعات تُعدّ من بين أفضل 10 جامعات في أستراليا، علمًا أنّ العديد منها مدرج ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، وهي تحظى بدعم "النظام الإيكولوجي العالمي للتكنولوجيا الزراعية" وهي مبادرة التكنولوجيا الزراعية التي أطلقتها وزارة الصناعات الأولية التابعة لحكومة نيو ساوث ويلز وقد صنّفت في المراتب الأولى بين 1% من منظمات البحوث الزراعية حول العالم.

#بياناتحكومية

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