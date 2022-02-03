دبي، الإمارات العربية المتحدة:: حصلت شركة "سي أي أي" المزود الرائد لحلول التدريب للقوات العسكرية على عقد من مكتب بند الفيدرالي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم، حيث سيتم تسليم العقد خلال السنوات السبع القادمة، إضافةً إلى أن هناك خيار للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية.

بيئة صديقة للمستثمر

وقال رومي حواط، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ايرويز للطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها:" مع وجود العديد من شركات الطيران الكبرى الناجحة بما في ذلك طيران الإمارات، والاتحاد ، وفلاي دبي ، والعربية للطيران، فليس من المستغرب أن تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتراف على نطاق واسع كواحد من أفضل محاور الطيران الاستراتيجية في العالم وبالتالي موقع ممتاز لمجموعتنا لتتخذ من دبي مقراً لعملياتها العالمية، خاصة أن دبي توفر بيئة صديقة للمستثمر وتتمتع ببنية تحتية من الدرجة الأولى واتصالات ومرافق أخرى بما يسهل التواصل مع كافة دول العالم ".

وأضاف حواط :"ويسرنا أن نتعاون مع "سي أي أي" في هذه الاتفاقية المهمة للقوات الجوية الألمانية ، وكما هو الحال دائمًا ، سيستمر تركيزنا واهتمامنا حول تقديم أفضل تدريب على الطيران متاح من منشآتنا في مونبلييه. مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة الدولية والعدد المتزايد من الأكاديميات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، تقدم مجموعتنا برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الطيران تقدم شهادات احترافية معتمدة من EASA و CASA و ICAO و اتحاد النقل الجوي الدولي ”.

مواصلة مهمتنا لدعم سلامة واستعداد الطيارين في المستقبل

من جانبه، قال دان جيلستون، رئيس مجموعة الدفاع والأمن في "سي أي أي":"يعد هذا العقد مثالًا رائعًا على استفادة "سي أي أي" من خبرتها في تدريب الطيارين ذات المستوى العالمي في كل من الدفاع والطيران المدني لتوفير حل لا مثيل له للتدريب الأولي على الطيران ونحن متحمسون لتوسيع عرض تدريب الطيارين الأولي لدينا مع القوات الجوية الألمانية ومواصلة مهمتنا لدعم سلامة واستعداد الطيارين في المستقبل."

وسيتم إجراء التدريب في منشآت مونبلييه في فرنسا ومنشأة مطار "سي أي أي" بريمن الجديدة تمامًا في ألمانيا وسيشمل توفير تدريب أكاديمي وتدريب على المحاكاة والطيران المباشر لأكثر من 20 طالبًا طيارًا سنويًا باستخدام أسطول حديث من طائرات المقصورة الواحدة من نوع دايموند DA-40 وطائرة بمحرك مزدوج DA-42.

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال

محمد البرزنجي

هاتف: 971557163727+

البريد الإلكتروني: mb@saharapr.com







Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022