بيروت : أعلنت شركة أريبا عن تعاونها مع شركة فيزا لإطلاق خدمة "Tap On Phone" ، الذي يوفر للتجار اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على قبول المدفوعات اللاتلامسية باستخدام أجهزتها الذكية الخاصة.

يعمل حل "Tap on Phone" على تحويل أي هاتف ذكي يعمل بنظام Android بسهولة إلى جهاز قبول دفع آمن للبطاقات اللاتلامسية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. يمكن للتجار ببساطة تنزيل تطبيق الهاتف المحمول "Tap on Phone" والبدء في قبول المدفوعات على الفور ، مما يوفر للعملاء تجربة سداد سلسة وآمنة.

"Tap On Phone" هي تقنية قبول بسيطة وفعالة من حيث التكلفة تم تطويرها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل محلات البقالة والأكشاك والمطاعم وصالونات الحلاقة وتجار التجزئة الصغار وخدمات مثل التوصيل وغيرها.

قال ماهر ميقاتي - الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: "إن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي لا يقبلون حاليًا المدفوعات الإلكترونية، على الرغم من السلامة والراحة والقيمة التي ستجلبها لأعمالهم. يتيح تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز قبول فرصًا هائلة لهؤلاء التجار من خلال زيادة مبيعاتهم وتقليل تكاليفهم. كجزء من التزام أريبا بقيادة وتمكين المدفوعات غير النقدية في منطقتنا ، يسعدنا أن نتعاون مع Visa لاطلاق هذه الخدمة لفترة تجربية قبل طرحه في السوق اللبنانية وكذلك في الأسواق الأخرى في منطقتنا".

أضاف ماريو مكاري - مدير Visa في لبنان والعراق: "لقد جعل الوباء من الأهمية بمكان للشركات توسيع طرق الدفع الخاصة بها بما يتجاوز النقد ، حيث يتوقع المستهلكون ويفضلون طرق دفع غير نقدية آمنة وسلسة أينما كانوا يتسوقون. يمكن لـ Visa’s Tap on Phone أن تساعد الشركات في التحول رقميًا بسرعة ، وتجنب خسارة المبيعات وتحسين التدفق النقدي من خلال قبول المدفوعات غير التلامسية في أي مكان وفي أي وقت مع تحسين تجربة العملاء. يربح العملاء أيضًا ، حيث يمكنهم إجراء مدفوعات في ثوانٍ عن طريق النقر ببساطة على بطاقتهم اللا تلامسية أو هاتفهم في Tap على الهاتف الذكي الذي يدعم الهاتف. نحن متحمسون للشراكة مع أريبا لتقديم حل الدفع الرقمي المبتكر هذا الذي سيساعد في فتح الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لمزيد من المستهلكين والشركات اللبنانية. "

نبذة عن "areeba"

areeba هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني مرخّصة من شركتي فيزا وماستركارد ولديها اتفاقية مع شركتي ديسكوفر وأميركان إكسبرس، وقد تم تأسيسها في العام 2017. تعتمد areeba أحدث تكنولوجيا وتوفّر حلول وخدمات الدفع للمصارف والحكومات والتجار بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم. تقدّم areeba للمصارف خدمات مصممة وفق المتطلبات والمعايير العالمية وذلك من إصدار وإدارة البطاقات وحلول الدفع عبر الوسائل غير التلامسية والأجهزة النقّالة (contactless and mobile payment)، وخدمات مركز الاتصالات على مدار الساعة contact center))، وإطلاق برامج الدفع بعلامات تجارية مشتركة co-branded programs.

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حول Visa

تعد Visa المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V) شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية تقنيات الدفع الرقمية؛ وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي وتمكين الأفراد والشركات من الازدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيير العمليات الإلكترونية عبر (VisaNet) من خلال عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها على إدارة أكثر من 65 ألف عملية مالية في الثانية. يعتبر تركيز الشركة على الابتكار حافزاً على النمو السريع للعمليات الرقمية و التجارية باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وقوة دافعة وراء حلم بناء مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية للجميع. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.visamiddleeast.com, Visa MENA Blog, ، أو متابعة أخبارنا على تويتر@VisaNews .

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