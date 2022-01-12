وقّعت شركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة والتي تعد ضمن مجموعة التشغيل الرئيسية لشركة محسن حيدر درويش (ش.م.م) مذكرة تفاهم مع "سكوربيون أوتوموتيف" الشركة المصنعة والرائدة في المملكة المتحدة لأنظمة تتبع الحركات عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الأمن والسلامة وتقنية المعلومات. حيث تم توقيع الاتفاقية بين أمين طاحون، المدير العام لشركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة، ومارك داونينج المدير العام لشركة "سكوربيون أوتوموتيف"، حيث ستكون شركة محسن حيدر درويش الموزع الحصري والمعتمد في السلطنة لإدارة المركبات وأنظمة الأمن والسلامة وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان.

ولطالما ارتبطت شركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة بأفضل العلامات التجارية العالمية لتقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائها، وبدوره صرّح الفاضل محسن بن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة قائلًا: " نسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول العالمية للعملاء في السلطنة، ونحن على ثقة تامة بأن شراكتنا مع "سكوربيون أوتوموتيف" ستلعب دورًا فعالًا في تقديم خدمات عالية الجودة فيما يتعلق بأنظمة تتبع الحركات عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الأمن والسلامة وتقنية المعلومات، كما نحرص دائمًا على تزويد عملائنا براحة البال المطلقة والتأكد بأن مركباتهم في أيدٍ أمينة."

ومنذ إنشائها في عام 1973، ظلت شركة "سكوربيون أوتوموتيف" في طليعة الشركات المختصة في إدارة المركبات وأنظمة تقنية المعلومات. حيث تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من أنظمة الأمن المعتمدة وأنظمة تتبع الحركات عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للشركات والأفراد لتقديم راحة البال والمطلقة والحماية العالية لمركباتهم. كما تقدم الشركة لمصنعي السيارات خدمات تصميم وتصنيع شاملة حسب الطلب، ومن خلال هذه الخدمة، ستتمتع الشركة بسمعة قوية عالمية ومتزايدة في أنظمة الأمن وتقنية المعلومات والأجهزة الإلكترونية وتقنيات مراقبة مصابيح الإضاءة ومصابيح LED. وتملك شركة “سكوربيون أوتوموتيف" على شهادتي ISO9001 وIATF1694، وحازت على جائزة PACCAR 10PPM المتعلقة بجودة المنتجات. وخلال الثلاث سنوات الماضية، حصدت الشركة على عدة جوائز منها جائزة Insider Made in UK Automotive لعام 2018، وجائزة ITN لأفضل مورد لأمن المركبات وتقنية المعلومات لعام 2018، وجائزة BIBA للتجارة الدولية 2017، وجائزة NAA لأفضل شركة خلال العام، وجائزة NAA للإجادة الصناعية.

يعود أصل شركة محسن حيدر درويش ش.م.م إلى أكثر من نصف قرن، حيث تم تحويل الأعمال العائلية إلى شكلها الحالي كشركة مؤسسية في عام 1987. ومنذ ذلك الحين، تطورت الشركة لتصبح واحدة من أكبر وأنجح الشركات المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج. وعلى مر السنين توسعت الشركة لتشمل مجموعة من الخدمات والمنتجات الموزعة على السيارات والإطارات ومعدات البناء والسلامة والبطاريات والمعدات الطبية. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة الموقع الإلكتروني http://mhdoman.com

محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة هي ضمن مجموعة التشغيل الرئيسية لشركة محسن حيدر درويش (ش.م.م)، والموزع المعتمد والوحيد لعدة علامات تجارية منها جاكوار ولاندروفر وماكلارين وشاحنات فورد وأشوك ليلاند وإم جي موتور.

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-انتهى-

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