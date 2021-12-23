التعاون يهدف لدعم برامج التعليم السليم ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلم في إكسبو 2020 دبي

الحدث أقيم بالتعاون مع "أندية سبت دبي"، إحدى مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية

الأعجوبة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جيتانجالي راو، والرائدان الإماراتيان الصاعدان دانة وأديب البلوشي، يقدمون رسائل ملهمة للجيل القادم من المواهب

البرنامج يسلط الضوء على أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدعم العلم مستقبلاً من خلال التعاون طويل الأمد مع "أندية سبت دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة 3M (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز MMM) "برنامج العلوم في المنزل" (Science at Home) بالتعاون مع مبادرة "أندية سبت دبي"، وذلك في جناح "دبي العطاء" في إكسبو 2020 دبي بالتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلم. ويركز البرنامج، الذي يدعم برامج التعليم عالي الجودة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على استقطاب اهتمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً من خلال التجارب العلمية التعليمية "افعلها بنفسك" (Do-It-Yourself).

وعرض الحدث، الذي شارك فيه 20 طفلاً وطفلة من مدارس مختلفة في إمارة دبي، قصصاً ملهمة من جيتانجالي راو، إحدى الناشطات الداعمات لمبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والرائدين الإماراتيين الصاعدين دانة وأديب البلوشي اللذان يساهمان اليوم في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق.

وتم تنظيم البرنامج في جناح دبي العطاء الذي يقع في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، والذي يقام تحت شعار "مستقبلنا إنساني". ويرحب الجناح بالزوار من جميع الأعمار للتمتع بتجربة تفاعلية وثرية تأخذهم في رحلة تعليمية ملهمة في دولة الإمارات بالإضافة إلى مستقبل التعليم والمهارات والعمل.

وكجزء من الحدث، أتيحت للأطفال أيضاً فرصة التفاعل مباشرة مع ديما صوفي، مهندسة التطبيقات في شركة 3M والتي استعرضت مجموعة من الرؤى حول مستقبل الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع الجيل القادم من العلماء الطموحين وقادة هذه المجالات.

وبهذه المناسبة، قالت ميثاء علي، مصممة برامج لأندية سبت دبي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "تشكّل ’أندية سبت دبي‘ منصةً مهمة لتبادل المعرفة وتعريف الطلاب بوظائف المستقبل. ويتم تنظيم ورش العمل هذه بالتعاون مع الجامعات المحلية ورواد العمل الاجتماعي والمتخصصين ممن يحملون شغفاً كبيراً لتحفيز حب المعرفة في عقول الشباب. وإنه لأمر ملهم حقاً أن نرى حجم الطاقة والحماس لدى هؤلاء الطلاب، ونتوجه بعميق الشكر والامتنان إلى شركائنا لدعمهم مبادرة أندية سبت دبي".

من جانبه قال لازلو شفينجر، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 3M: "كشركة علمية، تدرك 3M أن تعليم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر بالغ الأهمية لدعم العلم مستقبلاً، وأن فجوة الوصول إلى خدمات التعليم والتدريب في هذه المجالات تعتبر من أكبر التهديدات لمستقبل الابتكار. وبالتعاون مع ’أندية سبت دبي‘، نثق بقدرتنا على إلهام وإعداد الجيل القادم من العلماء وقادة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولا شك أن أسبوع المعرفة والتعلم في إكسبو 2020 دبي، الذي يقام بالتعاون مع ’دبي العطاء‘، يوفر المنصة المثلى للقيام بذلك".

ومن النتائج الرئيسية للبرنامج استخلاص الرؤى والدروس من رحلة دانة وأديب البلوشي في مجال العلوم، بما في ذلك جلسات ناسا التدريبية ودوافعهما الرئيسية لتحقيق النجاح. وتحدثا أيضاً عن أهمية دعم الأهل، وضرورة الابتكار المستمر في قطاع التعليم لمواكبة أحدث تطورات التكنولوجيا. كما تحدثت دانة البلوشي عن شغفها بعالم الفضاء، وما فعلته أول رائدة فضاء إماراتية لأجل المساواة في هذا القطاع.

وشاركت الطفلة المخترعة جيتانجالي راو تجاربها وكيف استطاعت أن توظف المهارات العلمية الإبداعية للحد من المشكلات الاجتماعية مثل تزايد حالات التنمر عبر الإنترنت، ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

وتواصل مبادرة "العلوم في المنزل" من شركة 3M تزويد أولياء الأمور والمعلمين والنشء الجديد بالإمكانات اللازمة لإثراء عقولهم من خلال استخدام أساليب التعلم الإلكتروني التي توفر تجارب علمية ممتعة وسهلة التطبيق، خصوصاً وأن العقل البشري قادر بطبيعته على الابتكار العلمي. والهدف من البرنامج هو تمكين الشباب من أخذ زمام المبادرة باستخدام العلوم والتكنولوجيا بغية تقديم حلول مثلى للحياة في القرن الحادي والعشرين.

وكداعم عالمي لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تمثل جوهر مستقبل الابتكار، تركز 3M على تسريع وتيرة جهودها بما يتماشى مع التزامها بتعزيز مبدأ المساواة في المجتمعات وممارسات الأعمال وأماكن العمل. ومؤخراً، أعلنت الشركة أنها تسعى نحو هدف عالمي جديد يركز على التعليم ومن شأنه تعزيز المساواة الاقتصادية عبر إطلاق 5 ملايين تجربة تعليمية فريدة من نوعها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن الاحترافية للأفراد الأقل تمثيلا في المجتمع بحلول نهاية عام 2025.

وسبق لشركة 3M أن تعاونت هذا العام مع "أندية سبت دبي" لتشجيع التجارب الافتراضية الحية التي أجريت بمساعدة مهندسي التطبيقات لدى الشركة.

وتم إطلاق برنامج "العلوم في المنزل" عالمياً عام 2020 مع بداية تفشي جائحة "كوفيد – 19" لمساعدة المعلمين على توجيه دفة برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الخاصة بهم. وتؤمن شركة 3M بأهمية إتاحة تعليم العلوم دوماً، أي حيثما وأينما كان الطلاب مستعدين لذلك. ويتيح برنامج "العلوم في المنزل" للمعلمين والعائلات حرية الوصول إلى مختلف الموارد التي يمكن أن تمدّ الطفل بالإلهام.

وبرنامج "العلوم في المنزل" عبارة عن سلسلة من الفيديوها التي تستعرض تجارب علمية تضم علماء من 3Mوضيوف مميزيين يستعملون أدوات منزلية شائعة الاستخدام لجعل عملية تعلم مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سهلةً قدر المستطاع، إلى جانب التأكيد على إمكانية ربط العلوم بأي شيء تقريباً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

تلعب دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب الفني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

لمعرفة المزيد حول برنامج "العلوم في المنزل" من شركة 3M، تفضلوا بزيارة 3M.com/scienceathome.

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حول أندية سبت دبي

أندية سبت دبي (إحدى مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي) هي برنامجٌ تعليمي ممتعٌ ومشوق لطلبة دبي من عمر 12 إلى 15 سنة. وقد استوحينا فكرة أندية السبت من مبادرة أندية أيام السبت الوطنية للتصميم والفنون في المملكة المتحدة. وبفضل شراكتنا مع العديد من المؤسسات المعنية، سيتاح للطلبة فرصٌ رائعة لتعزيز شغفهم بالتصميم والاستفادة منه، فضلاً عن صقل مهاراتهم ومواهبهم في جوانب الإبداع والتعاون والتواصل، والتي تمثل حجر الأساس للعيش في بيئة صحية مُفعمة بالسعادة وتتسم بالإنتاجية العالية.

حول شركة 3M

نقوم في شركة 3M بتطبيق العلوم بأساليب تعاونية للارتقاء بسوية الحياة بشكل يومي، فيما يقدم موظفونا الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. يمكنكم معرفة المزيد عن حلول 3M الإبداعية للتحديات العالمية عبر الموقع الإلكتروني: www.3M.com أو تويتر: @3M أو @3MNews.

حول إكسبو 2020 دبي

يعد إكسبو 2020 دبي أول إكسبو عالمي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وهو يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، حيث يهدف أن يكون معرضاً عالمياً لإلهام الناس من خلال عرض أفضل الأمثلة على التعاون والابتكار والتعاون من جميع أنحاء العالم.

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