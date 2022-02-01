أبوظبي - أعلنت شركة جي 42 كلاود، المزود الرائد لخدمات الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق مبادرة تعاون استراتيجية مع شركة كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم.

ومن خلال هذا التعاون، تهدف شركتا جي 42 كلاود وكيندريل إلى تسريع اعتماد السحابة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. كما تتطلع الشركتان إلى المساعدة في دفع تقنية المعلومات وإعادة ابتكار الأعمال لصالح العملاء من خلال الجمع بين أحدث الحلول السحابية المقدمة من شركة جي 42 كلاود والريادة العالمية لشركة كيندريل في خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على مبادرة التعاون في حفل توقيعٍ من جانب طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود وفيكرام ناجي، المدير الإداري لشركة كيندريل في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وبحضور توماس برونز، ومندوبون رفيعو المستوى من جي 42 كلاود و كيندريل.

ستهدف شركة جي 42 كلاود، التي تدير أكبر بنية تحتية للحوسبة السحابية في المنطقة، وشركة كيندريل إلى تزويد الشركات بحلولٍ شاملة ومبتكرة. وستضمن الشركتان مواءمة القدرات والخبرات والموارد الخاصة بكلٍ منهما بما يسهّل عملية تخطيط الحلول وتنفيذها.

لقد باتت قاعدة العملاء المتنوعة لدى شركة جي 42 كلاود تشمل اليوم قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والطاقة والرياضة والتمويل وغيرها الكثير. وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن شركة كيندريل من دعم عملاء جي 42 كلاود الحاليين والجدد لمساعدتهم في ترحيل وإدارة وتحديث أعباء العمل المعقدة ذات المهام الحرجة على البنية التحتية لشركة جي 42 كلاود.

صرّح طلال القيسي، قائلاً: "نتيجة لجائحة كوفيد-19، يزداد الطلب على الخدمات السحابية وخدمات الرقمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. وهذا التعاون الجديد مع شركةٍ عالمية رائدة في خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات مثل كيندريل يُتيح لنا الفرصة لدعم عملائنا الحاليين والجُدد بشكل أفضل أثناء قيامهم بتطوير أعمالهم لتحقيق مستوىً فائق من الأداء والمرونة. ونحن نتطلع إلى مشاركة قدراتنا ومواردنا مع شركة كيندريل لمواصلة تقديم خدمات أمنية فائقة وتجربة مستخدم متقدمة لعملائنا، مما يعزز المكانة الرائدة لشركة جي 42 كلاود في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

من جانبه صرّح فيكرام ناجي، قائلاً: "يتصدر التحول الرقمي جدول الأعمال في كل مؤسسةٍ ونحن سعداء بأن نخوض هذه الرحلة مع شركة جي 42 كلاود والعمل معًا لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المتعلقة بتطوير الأعمال. ويأتي هذا التعاون أيضًا في إطار التأكيد على التزامنا بترسيخ علاقات تعاون استراتيجية مع رواد التقنية لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في المنطقة وعلى الصعيد العالمي."

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة جي 42 كلاود

تعمل شركة جي 42 كلاود على بناء أكبر وأقوى بنية تحتية سحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى جعل المؤسسات أكثر بديهيةً ومرونةً وكفاءةً في حل تحديات العالم الحقيقي. وقد تم تصميم البنية التحتية العالمية لشركة جي 42 كلاود من أجل خدمة الحكومات والصناعات الخاصة والمؤسسات بجميع أحجامها والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء فائق. وتقوم جي 42 كلاود بتشغيل منصتها السحابية بصورة شاملة من البداية إلى النهاية، حيث قامت ببناء أفضل المرافق الذكية لمركز البيانات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما قامت الشركة بنشر الآلاف من وحدات معالجة الرسومات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في واحدة من أكبر عمليات النشر في العالم، مما سمح لمهندسيها بتطوير حلول التعلم الآلي ونشرها إلى العملاء مباشرةً.

نبذة عن كيندريل

كندريل (كود KD في بورصة نيويورك)هي اكبر مورد لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات في العالم. الشركة تقوم بتصميم وبناء وإدارة وتقوم بتحديث نظم المعلومات الحيوية المعقدة التي يعتمد عليها العالم كل يوم. ويعمل في كندريل ما يقرب من ????? موظف يخدمون اكثر من ???? عميل في اكثر من ?? دولة حول العالم، متضمنة ل??% من شركات قائمة "Fortune 100".

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