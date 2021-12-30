التصويت استمر لمدة شهرين من خلال قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة

يختتم في الساعة 12 منتصف الليلة 31 ديسمبر 2021 التصويت على فئة الناشئين للدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك في إطار استمرار الجائزة في تكريم فئة الناشئين تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، حيث تواصلت عملية التصويت الجماهيري لرياضييهم الناشئين من أصحاب الإنجازات المميزة لمدة شهرين من خلال قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة mbrawards، وسيكون بوسع الجمهور دعم رياضييهم بأصوات أكثر خلال الساعات المتبقية من اليوم الجمعة ولحين اغلاق التصويت منتصف الليلة.

ويتنافس 6 رياضيين ناشئين من الإماراتيين المبدعين ممن حققوا إنجازات عالمية كبيرة، الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير، واختارتهم لجنة التحكيم للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تصويت الجمهور بموجب إنجازاتهم العالمية المميزة، حيث سيتم احتساب نتائج تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم مناصفة ليتم تكريم الرياضيين الستة خلال الحفل الختامي يوم 9 يناير 2022 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم وتصويت الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة حيث يسعى كل رياضي وكل مشجع له لأن يحتل المركز الأول في التصويت قياسا على إنجازاته ورغبة الجمهور في دعمه حيث شهدت الدورة الحادية عشرة مشاركة واسعة من الجمهور في الدولة لدعم الرياضيين الناشئين وترجيح كفة رياضيهم وهي المشاركة الأكبر في جميع دورات الجائزة. والناشئين الستة الذين يتم التصويت عليهم هم:

محمد سعيد بن حم العامري، الذي حصل على المركز الأول ثلاث مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار.

سيف جاسم المنصوري وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 والميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019.

اليازية طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر.

رحمه خلفان المرشدي، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات.

سلوى احمد المنصوري، وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21سنة في ماليزيا.

يوسف راشد المطروشى، وذلك لحصوله على (4) ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر بالإضافة الى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية -طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه انجاز تاريخي حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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