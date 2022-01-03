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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الجديدة للسنوات المالية 2022- 2024 بإجمالي نفقات قدره 181 مليار درهم يبرهن على أن إمارة دبي ماضية بقوة في مسيرتها التنموية الشاملة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي تستشرف المستقبل وتضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز مقومات الرفاهية والسعادة في الإمارة وترتقي بتنافسيتها الاقتصادية على المستوى العالمي.
وقالت بدري: "نبدأ عاماً جديداً مدعوماً بخطط محكمة ومتكاملة تعكس رؤية ثاقبة وإصرار لا يلين على ترسيخ مكانة الإمارة كمنارة اقتصادية ووجهة عالمية للاستثمار والاستقرار، حيث توزعت نفقات الميزانية الجديدة بشكل حكيم يراعي دعم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، ما يسهم في توطيد ازدهارها وريادتها وتحقيق الرخاء للجميع، والارتقاء بجاذبيتها كقبلة للعمل والعيش والتميُّز".
وأضافت بدري: "سنواصل في دبي للثقافة لعب دورنا في تمكين الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة بالتعاون والتكامل مع شركائنا في جميع القطاعات الحكومية الأخرى وكذلك القطاع الخاص والمجتمع الإبداعي، كي تكون تلك الصناعات رديفاً لباقي القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومساهماً في ناتجها المحلي الإجمالي، ورافداً لاقتصادنا الوطني بشكل عام".
#بياناتحكومية
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