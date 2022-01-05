قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة): " تشكّل مبادرة "نوابغ العرب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأكيداً لنهج دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان، والنهوض بأدواته المعرفية لما فيه خير البشرية جمعاء، ولطالما كانت دبي والإمارات وجهة مفضلة للشباب العرب، يرون فيها المكان الأمثل لتحقيق تطلعاتهم وتنمية مواهبهم. إنّ المبادرة الجديدة، والتي يفتتح بها صاحب السمو عامنا الجديد، سترسّخ سمعة الإمارات كدولة حديثة تقدّر العلم والعلماء، والفكر والمفكرين، والمبدعين في جميع المجالات المعرفية.

وأضافت: "إننا نفخر جميعاً بهذه الخطوة التي ستعزز أسس نهضتنا كأمة عربية، معتمدين على قدرات العقل العربي لقيادة مسيرة التغيير والتطوير والتأسيس لمستقبل إنساني وحضاري أكثر إشراقاً، ونرى فيها خطوة من شأنها أن تعزز مكانة الاقتصاد الإبداعي في دبي والإمارات، من خلال ما ستستقطبه من نوابغ الاقتصاد والبرمجيات وعلوم البيانات، وغيرها من القطاعات المؤثرة".

#بياناتحكومية

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