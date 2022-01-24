قالت شيخة الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "إن الذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة مناسبة عزيزة على قلوبنا، نستحضر من خلالها الإنجازات العظيمة التي شهدتها الإمارة في مختلف الميادين والحقول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية لتشكل الأسس المتينة التي بنت عليها الإمارة مشروعها الحضاري".

وأضافت شيخة الشامسي: "حرص صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مسيرة الإمارة التنموية على تفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات ومنحها دورها المؤثر في المجتمع وتميكنها من الوصول إلى أعلى المراتب والمستويات، وتجدد مفوضية مرشدات الشارقة في هذه المناسبة التزامها ببذل المزيد من الجهود والطاقات في سبيل دعم مهارات الفتيات المنتسبات بما يشكل إضافة كبيرة في مسيرة حياتهن العملية وتشجيعهن على العمل التطوعي الذي تحول في الإمارة إلى ثقافة وعمل مؤسسي".

#بياناتحكومية

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