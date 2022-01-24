قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إن مرور 50 على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم، مناسبة للاحتفاء بمنجزات ومكتسبات كبيرة، حققت فيها الإمارة نقلات نوعية في مسارات الاقتصاد والتنمية والاستثمار، ونجحت برؤى صاحب السمو حاكم الشارقة أن تقدم نموذجاً متفرداً في بناء مجتمع المعرفة، والنهوض بمقومات الصناعات الإبداعية، والوصول بالمشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى العالم من خلال دعم ورعاية صناعة الكتاب في المنطقة".

وأضاف سالم عمر سالم: "بتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة لا يزال أفق النهوض بالإمارة يبشر بالخير والنماء، وخاصة في مجال صناعة النشر والاستثمار في القطاعات الإبداعية، فاليوم ترسخت لدينا في هذا الجانب بنية تحتية ذات تنافسية عالميّة، جعلت الشارقة وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة النشر وما يتصل به من صناعات إبداعية".

#بياناتحكومية

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