قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: "نرفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أحر التهاني والمباركات بمناسبة الذكرى الخمسين لتسلم سموه مقاليد الحكم، حيث يحق لكل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن يفخر بنصف قرن حافلة بالإنجازات في كافة القطاعات التنموية، والتي غدت خلالها إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في جعل الثقافة والعلم محوراً من محاور العمران والتنمية المستدامة، ركَّز خلالها سموه على دعم مصادر المعرفة، وإتاحتها لكل من يطلبها".

وأضافت: "على مدى خمسين عاماً من حكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للشارقة، غدت مكتباتها العامة المنتشرة في كافة مدن الإمارة ومناطقها منارات معرفة ينهل طلاب العلم فيها من شتى المجالات العلمية، وكان لدعم سموه لدور النشر المحلية والعربية والعالميّة بالغ الأثر للنهوض بواقع صناعة الكتاب في المنطقة، وتعزيز دور المكتبات في الارتقاء بوعي المجتمعات، والاستناد إليها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".

#بياناتحكومية

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